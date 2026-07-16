Son Mühür / Beste Temel – Yağmur Daştan - İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Konak ilçesi Mersinli Mahallesi 8611 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi dikkatleri çekti. Meclis toplantısı öncesi CHP Grubu’nda görüşülüp tartışmalara neden olduğu öğrenilen ve bu nedenle meclis toplantısının yaklaşık 1.5 saat geç başlamasına neden olan önerge, mecliste de dikkati çeken bir çatlağa neden oldu.

Komisyonlardan farklı görüşler geldi

Konak Belediye Meclisi’nin 3 Mart 2026 tarihli ve 49 sayılı Kararı ile uygun görülen; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ''Merkezi İş Alanı (MİA)'' olarak belirlenmiş olan, Mersinli Mahallesi, 8611 ada, 1 parselin “Özel Sağlık Tesisi Alanı’’ olarak belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisine komisyonlardan farklı kararlar çıktı. Ulaşım ile Kentsel Dönüşüm ve Konut Politikaları Komisyonları'nca önerge, plana bazı şartların eklenmesi koşuluyla değişikliği oybirliğiyle uygun bulundu. İmar ve Bayındırlık Komisyonu ise parselin kavşak ve viraj bölgesinde yer aldığına işaret ederek, kuzey ve batı cephelerinde yaya yollarının bulunduğu belirtilerek ulaşım ve erişilebilirlik açısından uygun koşulların oluşmadığı gerekçesiyle oy çokluğu ile komisyonlardan geçti.

Üç isim 'Çekimser' kalmayı seçti

Söz konusu önerge hakkında söz alan İmar Komisyonu Başkanı CHP’li Nilüfer Bakoğlu Aşık, “Komisyonlarda farklı düşünceler var. Ben çekimser oy kullanacağım” dedi. Ayrıca, CHP’li Uygar Kanmış ve Hediye Kaya da çekimser oy kullandı. Bu noktada söz konusu önerge, plan değişikliği meclisten oy çokluğu ile geçti.