Trendyol Süper Lig'e Slovenya'da hazırlanan Göztepe, kamp programı çerçevesindeki hazırlık maçında LNZ Cherkasy ile kozlarını paylşatı. Maç süresince oyunun kontrolünü elinde tutan İzmir ekibi, rakibini 2-0 ile geçerke hazırlık sürecine moralli bir şekilde devam etti.

Sonko perdeyi açan isim oldu!

Karşılaşmanın ilk golü 15. dakikada kaydedildi. Göztepe'nin geliştirmiş olduğu atakta Sonko fileleri sarsarak takımını 1-0 öne geçiren isim oldu.

İlk 45 dakika Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle noktalandı.

Cherni farkı ikiye çıkaran isim!

İkinci yarıya da etkili bir şekilde start veren İzmir temsilcisi, 55. dakikada Cherni'nin golüyle farkı ikiye çıkardı. Bu golün sonrasında oyunun kontrolünü tamamen elinde tutan Göztepe, kalan dakikalarda skor üstünlüğünü korumayı başardı.

Üç hazırlık maçı daha var!

Slovenya kampını devam ettiren Göztepe, sezon öncesi hazırlıklarını üç karşılaşmayla daha noktalayacak.

Sarı-kırmızılı ekibin hazırlık maçları programı ise şu şekilde:

- 19 Temmuz: Göztepe - Al Dhafra

- 23 Temmuz: Zorya Luhansk - Göztepe

- 26 Temmuz: Göztepe - Rudes