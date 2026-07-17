Kazanın, Sarıgöl ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Mezarlık mevkisinde akşam saatlerine doğru gerçekleştiği öğrenildi. Gelen bilgiler çerçevesinde, motosikletiyle ilerlemekte olan 21 yaşındaki Ali Akbaba, henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan motosiklet yol kenarında bulunan direğe çarptı. Çarpma sonucunda sürücünün yola savrulduğu ve ağır yaralandığı ifade edildi.

Yaşam mücadelesini kaybetti!

Kazayı gören vatandaşların ihbarının ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri intikal etti. İlk müdahalesi olay yerinde gerçekleştirilen genç sürücü, ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Ancak sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Ali Akbaba yaşamını yitirdi.

Kısa süre önce terhis olmuş!

Yaşamını yitiren Ali Akbaba'nın askerliğini noktaladıktan kısa süre sonra memleketine döndüğü ifade edildi.