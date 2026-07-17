Kazanın, Balıkesir'in Gömeç ilçesinden geçen E-87 Çanakkale-İzmir kara yolunda, Dalış Mahallesi sapağı civarında gerçekleştiği öğrenildi. Gelen bilgiler çerçevesinde, dört aracın karıştığı zincirleme kazada trafiğin adeta durma noktasına geldiği ifade edildi.

Yaralı itfaiye tarafından kurtarıldı!

Kaza sonrasında çevredeki vatandaşların ihbarının ardından olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Gömeç Grup Amirliği ekipleri, 112 Acil Sağlık ekipleri ile polis ve jandarma intikal etti.

Çarpışmanın şiddeti sebebiyle araçlardan birinde sıkışan yaralı, itfaiye ekiplerinin dikkatli ve koordineli çalışması sonucunda bulunduğu yerden çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hastaneye kaldırıldılar!

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri gerçekleştirilen yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu ifade edildi.

