Son Mühür/ Yağmur Daştan/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olan ve 4 Temmuz 2025 tarihinden bu yanan tutuklu bulunan Tunç Soyer'in adının az anılması tartışma yarattı.

"Tunç Soyer'i hatırlayan CHP'li yok"

AK Parti Grup sözcüsü Uğur İnan Atmaca mecliste yaptığı konuşmada, "Pazartesi günü Sayın Cemil Tugay’a bir soru sormuştum, 'İç denetimle ilgili siz göreve gelir gelmez bir süreç başlattınız ve bunun da bazı hukuki sonuçları oldu. O günden bu yana başka iç denetim raporları hazırlandı mı? Hazırlandıysa hangi konuları içeriyor?' demiştim.Sayın Cemil Tugay ise cevabında, aslında bunun gerçeği yansıtmadığını ve kendisine iftira atıldığını ifade etti. Oysa bizim sorumuz bu değildi; bizim sorumuz, iki buçuk yıllık süreç içerisinde kaç tane iç denetim raporu hazırlandığı yönündeydi. Sayın Tugay o gün, iç denetim raporları sebebiyle cezaevinde olan kimsenin bulunmadığını söyledi. Fakat bu süreç yaşanırken bizim dikkatimizi çeken başka bir konu var.

Tunç Soyer’e yönelik soruşturma veya hukuki süreçlerin iç denetim raporlarıyla ilgili olmadığı söyleniyor; peki o hâlde kooperatif inşaatları neden durduruldu? Mahkeme süreci henüz devam etmesine rağmen ortaya peşin bir hüküm koyuyorsunuz. Bence bu yaklaşımı tekrar gözden geçirmek gerekiyor. İZBETON kooperatif ayağında yürüyen süreç ile bugün devam eden süreç aynıdır; burada değişen tek şey, inşaatı yapan firmalardır.

Daha önce bu kürsüde birçok ismi telaffuz ettim, kooperatiflerde daire sahibi olan birtakım siyasi kimlikleri ifade ettim. Fakat şunu da özellikle belirttim, Sayın Soyer’in ne ailesinden ne de yakın çevresinden tek bir ismi bu işlerin içinde görmedim. MASAK raporlarına baktığımız zaman da aslında bu konunun gerçekten yeniden gözden geçirilmesi gerektiği açıkça görülüyor.

Bu mecliste İstanbul soruşturmasıyla ilgili birçok kişinin ismi anıldı ama maalesef bu mecliste Sayın Tunç Soyer’i Cumhuriyet Halk Partisi grubundan hatırlayan, ona sahip çıkan tek bir insan bile olmadı. Bunu, bizim partimizin bir vefa geleneği olduğu için söylüyorum. Çünkü kendisinin bu kente emeği geçmiştir. 5 yıl Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 10 yıl da Seferihisar Belediye Başkanlığı yapmıştır."

"Bu doğru değil"

Altan İnanç ise İzmir Büyükşehir Belediyesi önceki belediye başkanı Tunç Soyer’in anılmadığını beyan etti, bu doğru değil. Daha önce aldığım söz haklarında bunları anlattım. İzmir Büyükşehir Belediyesi önceki belediye başkanı Soyer, arkadaşlarımız masumiyet karinesi gereği suçlu ilan edilemezler. İnancım şudur ki arkadaşlarımız suç işlememişlerdir, Soyer suçsuzdur. Sadece Tunç başkan değil, yakın zamanda gözaltına alarak tutukladığınız Buca, Seferihisar, Güzelbahçe başkanımız da ev hapsi verdiğiniz Balçova Belediye başkanımız da suçsuzdur” dedi.

"Bu ülkede çok şey değişmiyor"

Zafer Levent Yıldır, “Genellikle ülkemizde bu işler böyle oluyor. Bundan bilmem kaç sene önce okulda ceza almadığım halde okulda uzakta geçirdiğim süreci bana geri döndürdü. Bir tazminat davası açmam gerekiyor. Bu ülkede çok şey değişmiyor” dedi.

"Kimsenin tutuklanmasından memnun değiliz"

Hakan Yıldız, Biz kimseyi yargılamıyoruz. Adli makamlar değerlendirme yapıyor. Biz kimsenin tutuklanmasından memnun değiliz, yargılanır arkadaşlar umarız da suçsuz çıkarlar. Tunç Bey ile ilgili de sürecin büyük bölümü de iç denetim raporlarınız. Bunun bakılacağı yer AK Parti değil” dedi.