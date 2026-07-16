Son Mühür / Yağmur Daştan – Beste Temel- İzmir Ulaşım Hizmetleri ve Makina Sanayi A.Ş'nin (İZULAŞ) yazısı doğrultusunda, şirketin görev ve sorumlulukları çerçevesindeki çalışmalarda kullanılmak üzere 115 milyon TL nakdi veya gayri nakdi krediye ihtiyaç duyulduğu konusu gündeme geldi.

Acil kaydıyla komisyonda görüşüldü!

Borçlanmak istenilen tutarın, borçlanma limitinin yüzde 10’unu aşmadığı, bu kapsamda finansman sağlayan kurum, kuruluş ve şirketlerden kredi ve finansal kiralamanın sağlanması ve kullanılması, krediye ait gerekli garanti ve borçlanmanın yapılması, kredi geri ödeme koşullarının belirlenmesi, kredi sözleşmesi üzerinde değişiklik yapılması, kullanılacak krediye ait gerekli garanti ve teminatların verilmesi ile bu işlerle ilgili her türlü sözleşme, taahhütname, protokollerin ve temlik sözleşmelerinin düzenlenmesi ve imzalanması, kredi kullanımı ile ilgili oluşabilecek bankalar ve resmi kurumlar nezdinde her türlü işlemlerin yapılması ve tamamlanması, sözleşme, taahhütname imzalanması ile ilgili banka/bankalar nezdinde her türlü hesap açılması konularında ve krediye ait her türlü yazışmalarda münferiden işlem yapmak üzere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a yetki verilmesi istendi. Söz konusu önerge, acil kaydıyla plan ve bütçe komisyonunda görüşüldü.

Oy birliğiyle komisyondan gelen önerge, meclis üyelerince de oy birliğiyle kabul edildi.