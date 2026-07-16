İzmir Torbalı'da Yeniköy Mahallesi'nde yer alan makilik alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın meydana geldi. Yükselen dumanları gören çevre halkının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etmesinin ardından bölgeye çok sayıda ekip intikal etti.

İhbar sonrasında İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yangına hem havadan hem de karadan müdahale gerçekleştirildi.

Ekipler seferber oldu!

Alevlerin kısa sürede kontrol altına alınabilmesi için söndürme çalışmalarına 3 yangın söndürme uçağı ve 2 helikopter havadan destek sağladı. Kara ekipleri de yangının çevredeki alanlara yayılmasını engellemek için koordineli şekilde çalışma gerçekleştirdi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucunda yangının büyümesinin önüne geçilirken, alevler kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları sürüyor!

Yangının kontrol altına alınması sonrasında bölgede olası yeniden tutuşmaları engellemek için soğutma çalışmalarına geçildi. Ekipler, riskli noktalarda detaylı kontroller yaparak alanı güvenli hale getirmek için çalışmalarını devam ettiriyor.