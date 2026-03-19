Manisa’nın Salihli ilçesi, akşam saatlerinde İzmir-Ankara D300 karayolunda meydana gelen feci bir trafik kazasıyla sarsıldı. Üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında ortalık adeta savaş alanına dönerken, olay yerinde iki kişi yaşamını yitirdi, aralarında bebeklerin de bulunduğu beş kişi ise ağır yaralandı. Durasıllı Mahallesi mevkiinde gerçekleşen kaza sonrası bölgeye çok sayıda acil müdahale ekibi sevk edildi.

Kontrolden çıkan araç karşı şeride geçti

Elde edilen bilgilere göre facia, Kula istikametinden Salihli yönüne doğru seyir halinde olan Samet Ulusoy (33) idaresindeki 45 ZB 9240 plakalı otomobilin, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle başladı. Kontrolden çıkarak refüjü aşan ve karşı şeride dalarak ters yöne giren Ulusoy'un aracı, o esnada Salihli’den Kula yönüne gitmekte olan Ali Karakurt (35) yönetimindeki 35 AFJ 740 plakalı otomobil ve Hasan E. (44) kontrolündeki 34 CDT 249 plakalı araçla şiddetli bir şekilde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar metal yığınına dönüştü.

Olay yerinde acı kayıp: iki sürücü kurtarılamadı

Kazanın hemen ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi yönlendirildi. Sağlık personellerinin kaza yerinde yaptığı ilk kontrollerde, hurdaya dönen araçların sürücüleri Samet Ulusoy ve Ali Karakurt’un olay anında hayatlarını kaybettikleri anlaşıldı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan iki sürücünün cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere hastane morguna nakledildi.

Bebek ve çocukların hayati tehlikesi sürüyor

Feci kazada sadece sürücüler değil, araçlarda yolcu konumunda bulunan Sinem K. (29), Esra K. (28), Adile E. (34) ile henüz hayatının baharında olan 3 yaşındaki Elisa K. ve 1 yaşındaki Aras K. yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Salihli Devlet Hastanesi ile Özel Medigüneş Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Hastaneden alınan son bilgilere göre, özellikle Sinem K., Esra K. ve iki küçük çocuğun hayati tehlikesinin ciddi boyutta devam ettiği öğrenildi.

Yol bir süre trafiğe kapatıldı

Kaza nedeniyle İzmir-Ankara D300 karayolunun Durasıllı mevkii bir süre trafiğe kapatılırken, araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım kontrollü olarak yeniden sağlandı. Jandarma ve polis ekipleri, kazanın meydana geliş şekliyle ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatırken, adli makamların olayla ilgili soruşturması titizlikle sürdürülüyor.

