Manisa İzmir tren saatleri konusunda iyi haber şu: Hatta gün boyunca karşılıklı çok sayıda bölgesel sefer var. Trenler Manisa Garı ile İzmir Basmane arasında çalışıyor ve yolculuk yaklaşık bir buçuk saat sürüyor. İşte hattın 2026 yılına ait güncel tablosu.

Manisa İzmir tren saatleri kaçta başlıyor?

Manisa Garı'ndan Basmane yönüne günde 9 sefer düzenleniyor. İlk tren sabah 06.08'de yola çıkarken, günün son seferi 21.07'de hareket ediyor. Yani sabah mesaisine yetişmek isteyen de akşam geç dönen de kendine uygun bir tren bulabiliyor.

İzmir çıkışlı seferler de benzer bir yoğunlukta. Basmane'den Manisa yönüne trenler sabah erken saatlerde çalışmaya başlıyor ve akşam 20.00 civarına kadar devam ediyor. Güzergah üzerinde Çiğli, Menemen ve Muradiye duraklarında da yolcu alınıyor.

Manisa İzmir tren saatleri için bilet fiyatı ne kadar?

Bölgesel trenin tam bilet ücreti 90 TL'den başlıyor; sefer tipine göre bu rakam değişebiliyor. Öğrenciler, 65 yaş üstü yolcular ve engelli bireyler için indirimli tarifeler uygulanıyor. Otoyol ve yakıt masrafıyla kıyaslandığında tren, bu hattın açık ara en ekonomik seçeneği konumunda.

Biletler TCDD Taşımacılık'ın e-bilet sistemi üzerinden internetten alınabiliyor. Gar gişeleri ve 444 82 33 numaralı çağrı merkezi de geçerli alternatifler arasında.

Manisa İzmir tren saatleri değişir mi, nereden kontrol edilir?

Önemli bir hatırlatma yapalım: TCDD, dönemsel olarak tarifede güncellemeye gidebiliyor. Bakım çalışmaları ya da mevsimsel düzenlemeler sefer saatlerini birkaç dakika kaydırabiliyor.

Bu yüzden yola çıkmadan önce TCDD Taşımacılık'ın resmi sitesinden ya da gar danışma hatlarından saatleri teyit etmek en sağlıklısı. Özellikle sabahın ilk seferine binecekler için bu küçük kontrol, garda boşa beklemenin önüne geçiyor.