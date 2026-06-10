Dün akşam saatlerinde İzmir'de meydana gelen kaza akıllara durgunluk getirdi. Kazanın adresi İzmir'in Bornova ilçesi oldu. Ölüm getiren kaza süratle gelen aracın tıra adeta ok gibi saplanması sebebiyle gerçekleşti.

Araç hurdaya döndü!

Kaza, dün akşam saatlerinde Egemenlik Mahallesi 6108 Sokak üzerinde meydana geldi. Öğrenilen bilgiler kazanın vehametini adeta ortaya saçtı. Burak Beder (41) idaresindeki 34 HCD 828 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddeti öylesine fazlaydı ki otomobil tırın altına girerek adeta hurdaya döndü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü Burak Beder itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu araçtan çıkarıldı. Acı haber o an alındı. Yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği tespit edildi. Beder'in cansız bedeni, kaza yerinde savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan tır şoförü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Görüntüler ortaya çıktı!

Olayın ardından görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, yolda süratle ilerleyen otomobilin, önünde seyreden tıra fren dahi yapamadan adeta ok gibi saplandığı anlar yer aldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.