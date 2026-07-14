Manisa Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Katı Atık Bertaraf Tesisi'nin kapasite artırımı üzerinde durulurken, İzmir'den Manisa'ya taşınan evsel atıklar da gündeme oturdu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, İzmir'den gelen atıklar sebebiyle tesiste araç girişlerinin arttığını ifade ederek, sorunun kalıcı olarak çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.

"En önemli çevre yatırımlarından biri"

Gündem maddesi üzerine konuşan MHP Grup Başkanvekili Mehmet Palabıyık, Manisa'daki Katı Atık Bertaraf Tesisi'nin Türkiye'nin önde gelen çevre yatırımlarından biri olduğunu belirtti.

Tesisin yalnızca atık depolama alanı olmadığını ifade eden Palabıyık, çöplerin ayrıştırıldığını, enerji üretimi yapıldığını ve ekonomiye katkı sağlandığını ifade etti. Tesisi henüz görmeyen meclis üyeleri için teknik gezi düzenlenmesi önerisinde bulunan Palabıyık, çevre yatırımının yerinde takip edilmesinin faydalı olacağını sözlerine ekledi.

"İzmir'den gelen araç sayısı arttı"

Meclis toplantısında İzmir'den Manisa'ya yönlendirilen atıklar hakkında da konuşuldu.

Başkan Besim Dutlulu, İzmir'de meydana gelen atık sorunu sebebiyle Katı Atık Bertaraf Tesisi'ne gelen araç sayısında artış gözlemlendiğini ifade ederek, meydana gelebilecek olumsuzlukların engellenebilmesi için ilaçlama ve koku kontrolü başta olmak üzere gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti.

Tesisi işleten firmanın da süreci titizlikle yürüttüğünü belirten Dutlulu, çevresel etkilerin en aza indirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

"İzmir bizim kardeş şehrimiz ama..."

İzmir'den gelen atıkların kabulü çerçevesinde belediyeye doğrudan resmi bir başvuru yapılmadığının altını çizen Dutlulu, sürecin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirildiğini belirtti.

İzmir'in kardeş şehir olduğunu belirten Dutlulu, ihtiyaç halinde destek vermekten geri durmayacaklarını ancak mevcut durumun uzun vadede Manisa'nın kapasitesini zorlayabileceğine vurgu yaptı.

İzmir'deki atık sorununun kalıcı şekilde çözülmesi gerektiğini ifade eden Dutlulu, bu sürecin sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin değil, ilgili bakanlığın da ortak çalışmasıyla halledilebileceğini ifade etti.