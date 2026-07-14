İzmir Aliağa'da otluk alanda meydana gelen yangının, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü koordineli çalışmalar neticesinde kontrol altına alındığı öğrenildi. Yangınla çok sayıda kurum mücadele ederken, bölgede olası yeniden alevlenmelere karşı soğutma çalışmalarının da devam ettiği öğrenildi.

Helvacı Mahallesi'nde çıktı!

Yangının, Aliağa ilçesine bağlı Helvacı Mahallesi'ndeki otluk alanda çıktığı ifade edildi. Henüz bilinmeyen bir sebeple meydana gelen yangında yükselen duman ve alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar ederek ekiplerden yardım talep etti.

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda ekip intikal etti.

Havadan ve karadan yoğun mücadele!

Yangına müdahale için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekiplerin olay yerine yönlendirildiği ifade edildi.

Söndürme çalışmalarına ek olarak Aliağa Belediyesi de iş makineleri ve su tankerleriyle destek sağladı. Ekipler, alevlerin çevredeki alanlara yayılmasının önüne geçmek için hem havadan hem de karadan yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.

Yangın kontrol altında!

Ekiplerin koordineli müdahalesi neticesinde yangın kontrol altına alınırken, bölgede olası risklere karşı soğutma çalışmaları sürdürüldü.