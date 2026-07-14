CHP İzmir İl Başkanlığı görevinden alınmasının ardından yerine Utku Gümrükçü'nün atanmasıyla gündemdeki yerini korumaya devam eden Çağatay Güç, Karabağlar'da partililerle bir araya geldi. Güç, yaptığı açıklamalarda CHP'ye yönelik operasyonlar, Özgür Özel'e destek, parti içi süreçler ve seçim hedeflerine ilişkin konuların üzerinde durdu.

Karabağlar örgütüyle buluştu!

Çağatay Güç, CHP Karabağlar İlçe Başkanlığı'na ziyaret gerçekleştirerek partililerle bir araya geldi. Programa Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Volkan Gürboğa, CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Levent Güçlü, CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Efe Orbay, CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun ile il ve ilçe yöneticileri katılım gösterdi.

"Operasyonlar toplumda karşılık bulmadı"

Çağatay Güç, 31 Mart yerel seçimleri sonrasında CHP'nin Türkiye'nin birinci partisi konumuna geldiğini ifade ederek, belediyelere yönelik gerçekleştirilen operasyonların kamuoyunda beklenen etkiyi oluşturmadığını belirtti.

Güç, CHP'li belediyelere yönelik suçlamaların toplum tarafından kabul görmediğinin altını çizerek, bu süreçlerin partiye olan desteği düşürmediğini, aksine artırdığını belirtti.

Özgür Özel'e yönelik desteğin her geçen gün arttığını ifade eden Güç, liderlerin halkın desteğiyle ortaya çıktığını belirtti.

Önümüzdeki genel seçimlerde CHP'nin daha yüksek oy oranlarını elde edebileceğini belirten Güç, gençlerin, kadınların ve emeklilerin beklentilerine cevap veren bir siyaset anlayışıyla iktidarı amaçladıklarını ifade etti.

Parti içi sürece ilişkin değerlendirmeler!

Açıklamasında CHP'deki yönetim değişikliğine de vurgu yapan Güç, partiye yönelik dış müdahale girişimleri olduğunu belirterek mevcut sürece ilişkin eleştirilerini sözlerine ekledi.

Güç, CHP'nin örgüt yapısının ve tabanının demokrasiye sahip çıktığını ifade ederek, parti tabanının iradesinin korunması gerektiğini belirtti.

"Demokrasi kazanacak"

Konuşmasının sonunda partililere birlik ve dayanışma çağrısı gerçekleştiren Güç, demokratik süreçlere olan inancını tekrarladı.

Her türlü baskıya rağmen mücadelelerine devam edeceklerini ifade eden Güç, Türkiye'de son sözü millet iradesinin söyleyeceğini açıkladı.

Kınay ve Gürboğa'dan mesaj!

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay da açıklamasında CHP örgütünün birlikte hareket ettiğini ifade ederek, iktidar hedefi çerçevesinde ortak mücadeleye devam edeceklerine vurgu yaptı.

CHP Karabağlar İlçe Başkanı Volkan Gürboğa ise ilçe örgütünün Çağatay Güç ve seçilmiş il yönetiminin yanında olduğunu belirterek, amaçlarının makam değil, CHP'nin iktidara gelmesi olduğunu ifade etti.