Son Mühür/Hüseyin Demir Kuzey Makedonya Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen iki özel konser, 23 ve 24 Haziran 2026 tarihlerinde İzmir'de gerçekleştirildi. Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı İzmir Şube Müdürü Enver Yılmaz'ın organizasyonuyla hayata geçirilen konserlerin ilki 23 Haziran'da Türkiye Atletizm Federasyonu Yüksek Performans Kamp Merkezi'nde, ikinci konser ise 24 Haziran'da Alaçatı Tenis Kulübü'nde sanatseverlerle buluştu.

“Obua dikkat çekti”

Konserlerde sahne alan obua sanatçısı Özge Akbaş ise yalnızca performansıyla değil, uluslararası alanda ilgi gören el yapımı profesyonel obua kamışlarıyla da dikkat çekti. Akbaş'ın çalışmaları, Türkiye'den Avrupa'ya uzanan önemli bir başarı hikayesini oluşturdu.

“Obua sanatçısı Özge Akbaş eşlik etti”

Kuzey Makedonya'dan piyanist Andrej Naunov ile keman sanatçıları Olgica Shundikj, Sandra Krstevska ve Jelena Tufekchievska sahne alırken, Türkiye'den obua sanatçısı Özge Akbaş da konsere eşlik etti. İki ülkenin sanatçılarını aynı sahnede buluşturan topluluk, klasik müzik eserlerini Balkan ezgileriyle harmanlayan repertuvarıyla dinleyicilerin beğenisini kazandı.

“Geniş repertuvar”

Yaklaşık 90 dakika süren konserlerde Pachelbel'in Canon, Mozart'ın Eine Kleine Nachtmusik, Vivaldi'nin Spring, Oblivion, O Sole Mio, La Cumparsita, El Choclo, Scent of a Woman, Libertango, Hungarian Dance No. 5, Jovano Jovanke ve Makedonsko Devojche eserleri seslendirildi. Barok dönem eserlerinden klasik müzik repertuvarına, tangodan Balkan halk ezgilerine uzanan program, farklı müzik kültürlerini aynı sahnede bir araya getirdi.

“İzleyicilerden yoğun ilgi”

Konserlerde oda müziği anlayışı ön plana çıkarken, sanatçıların uyumu ve dengeli performansı izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı. Özellikle obua ile yaylı çalgılar arasındaki tını uyumu ve repertuvarın farklı dönemleri kapsayan yapısı konserlerin öne çıkan özellikleri arasında yer aldı. İzmirli sanatseverler konsere yoğun ilgi gösterdi.

“Kültürel iş birliğine katkı”

İzmir'de düzenlenen konserler, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki kültürel iş birliğinin güncel örneklerinden biri olarak değerlendirildi. Uluslararası nitelikte gerçekleştirilen etkinlikler, farklı ülkelerden sanatçıları aynı sahnede buluştururken sanatseverlerden de yoğun ilgi gördü. Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı İzmir Şube Müdürü Enver Yılmaz'ın koordinatörlüğünde etkinliklerin devam etmesi bekleniyor. Kültürlerarası iletişimde köprü görevinde bulunan kültür ve sanat etkinlikleri iki ülke arasında dayanışmayı güçlendirdi.

“Özge Akbaş’tan uluslararası başarı”

Konserlerde sahne alan obua sanatçısı Özge Akbaş, yalnızca icracılığıyla değil, profesyonel obua kamışı üretimindeki çalışmalarıyla da dikkat çekiyor. Klasik müzikte obuanın karakteristik sesini belirleyen en önemli unsurlardan biri olan kamış, profesyonel müzisyenler için enstrümanın en kişisel parçalarından biri olarak kabul ediliyor. 2016 yılından bu yana el yapımı profesyonel obua kamışları üreten Özge Akbaş, her kamışı tek tek ölçerek ve kişiye özel ayarlamalar yaparak hazırlıyor. Doğal Arundo donax bitkisinin seçimiyle başlayan üretim süreci; yoğunluk ve sertlik ölçümleri, şekillendirme, profil verme, bağlama, kazıma ve son akort işlemleriyle tamamlanıyor. Milimetri farklılıkların dahi kamışın karakterini değiştirdiği bu üretim sürecinde, teknik bilgi ile sahne deneyimi birlikte önem taşıyor.

“Türkiye’den Avrupa’ya uzanan başarı”

Akbaş'ın ürettiği profesyonel obua kamışları, Almanya merkezli ve dünyanın önde gelen obua ile fagot aksesuar üreticisi ve distribütörlerinden biri olarak kabul edilen Reeds 'n Stuff tarafından onaylanarak uluslararası satış ağına dahil edildi. Bu iş birliği sayesinde Akbaş'ın tasarladığı kamışlar, Kuzey Makedonya Filarmoni Orkestrası obua sanatçısı Natasha Dimovska başta olmak üzere birçok profesyonel müzisyen tarafından kullanılmaya başlandı. Türkiye’den Avrupa’ya uzanan bu başarı hikayesi gençlere ilham oldu.

“Akademik çerçevelerden de tercih ediliyor”

Özge Akbaş'ın ürettiği kamışlar Türkiye'de de konservatuvarlar ve profesyonel sanatçılar tarafından tercih ediliyor. Pamukkale Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan Doç. Selçuk Akyol ile Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan Doç. Zerrin Tan, konserlerinde Akbaş'ın kamışlarını kullanırken, aynı teknik standartları öğrencilerine de aktarıyor. Akademik platformlarda dikkat çeken bu çalışma üniversitelerde uygulamalı olarak anlatılıyor.

“Geleneksel zanaat modern müzikle buluşuyor”

Teknolojinin birçok üretim sürecini dönüştürdüğü günümüzde profesyonel obua kamışı üretimi hâlâ büyük ölçüde el işçiliği, deneyim ve müzikal birikim gerektiriyor. Özge Akbaş'ın çalışmaları, Türkiye ile Avrupa arasında bu alandaki iş birliğine katkı sunarken, hem sahnede hem de akademik çevrelerde karşılık bulan üretimleriyle uluslararası müzik dünyasında dikkat çekmeye devam ediyor.