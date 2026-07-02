Kültür ve sanat alanlarına erişimi kolaylaştırmak amacıyla 2022 yılında hayata geçirilen Müzekart GNS projesi, bu yaz da gençlere ücretsiz müze ziyareti fırsatı sunuyor. 1 Temmuz ile 30 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli olacak uygulama sayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 300'den fazla müze ve ören yeri hiçbir ücret ödemeden gezilebiliyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sistemi üzerinden anlık olarak doğrulanıp kişiye özel tanımlanan bu dijital kart, fiziksel bir karta ihtiyaç duyulmadan doğrudan cep telefonu üzerinden kullanılıyor. Peki, Müzekart GNS yaş sınırı kaç ve hangi müzelerde geçerli? İşte dijital Müzekart GNS alım işlemleri ve kullanım koşulları hakkında tüm bilinmesi gerekenler.

2026 MÜZEKART GNS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda sürdürülen proje için 2026 yılı dijital başvuru süreci 1 Temmuz itibarıyla başladı. Yaz aylarını kapsayan bu uygulamadan faydalanmak isteyen gençler, kayıt işlemlerini internet üzerinden çevrim içi olarak tamamlıyor.

MÜZEKART GNS KİMLER ALABİLİR, YAŞ SINIRI KAÇ?

Ücretsiz müze kartı uygulamasından sadece belirli bir yaş grubundaki gençler faydalanıyor. Proje, 19 ile 25 yaş arasındaki gençleri kapsıyor. Bu yaş aralığında bulunan ve istenen bilgileri sisteme eksiksiz giren herkes, onay sürecinin ardından dijital kartına kavuşuyor.

ÜCRETSİZ MÜZEKART GNS BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Başvuru işlemleri sadece "muzekartgns.com" internet adresi üzerinden yapılıyor. Siteye giriş yapan kullanıcılar, başvuru formunda yer alan T.C. kimlik numarası, ad ve soyad gibi temel bilgileri doldurarak dijital kayıt oluşturuyor. Sistem, girilen bilgileri otomatik olarak doğruluyor ve onay işlemini anında tamamlıyor.

DİJİTAL MÜZEKART GNS NASIL KULLANILIR?

Başvurusu onaylanan gençlerin, akıllı telefonlarına "Türkiye'nin Müzeleri" mobil uygulamasını indirmesi gerekiyor. Kayıt sırasında belirlenen e-posta adresi ve şifre ile bu uygulamaya giriş yapıldığında, kişiye özel dijital Müzekart GNS ekranda aktif hale geliyor. Müze ve ören yerlerinin girişlerinde bulunan turnikelerde, uygulamanın oluşturduğu dijital kod okutularak içeri giriliyor.

MÜZEKART GNS HANGİ MÜZELERDE GEÇERLİ VE ŞARTLARI NELER?

Dijital kart, Türkiye genelinde Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 300'ü aşkın müze ve ören yerinde geçerli oluyor. Arkeoloji müzelerinden antik kentlere kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan projede, her müze veya ören yerine en fazla iki defa ücretsiz giriş hakkı tanınıyor. Tamamen ücretsiz olan bu kart sadece hak sahibi adına üretiliyor ve bir başkası tarafından kesinlikle kullanılamıyor.

MÜZEKART GNS SON KULLANMA TARİHİ NE ZAMAN?

Gençlerin yaz tatili boyunca tarihi mirası keşfetmesini hedefleyen proje, belirli bir tarih aralığında hizmet veriyor. 1 Temmuz'da kullanıma açılan dijital kartlar, 30 Eylül 2026 tarihine kadar geçerliliğini koruyor. Bu tarihten itibaren kartların ücretsiz giriş özelliği sona eriyor.