Dijital yayın platformu Netflix'in suç ve aksiyon tutkunları için kütüphanesine eklediği son proje, kısa sürede en çok izlenenler listelerinde üst sıralara tırmandı. A.J. Quinnell'ın kaleme aldığı romandan televizyona uyarlanan hikaye, tehlike ve gerilimin eksik olmadığı yeni serüveniyle yeniden gündeme geldi. 30 Nisan'da erişime açılan yapım, rakiplerini geride bırakarak platformun bu yılki en dikkat çekici başlangıçlarından birini yaptı.

ESKİ BİR PARALI ASKERİN RİO SOKAKLARINDAKİ İNTİKAM MÜCADELESİ

Başrolünde Yahya Abdul-Mateen II'nun yer aldığı Man on Fire, John Creasy adlı eski bir paralı askerin Rio sokaklarında verdiği hayatta kalma savaşını işliyor. Genç bir kızı korumak için giriştiği intikam arayışını anlatan yapımın oyuncu kadrosunda Billie Boullet, Alice Braga, Scoot McNairy ve Bobby Cannavale gibi isimler bulunuyor. Hikaye, 2004 yılında Denzel Washington ve Dakota Fanning'in başrollerini paylaştığı sinema filmiyle hafızalara kazınmıştı.

İZLENME RAKAMLARIYLA YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN İŞLERİ ARASINA GİRDİ

Platforma dahil olduğu andan itibaren yoğun ilgi gören dizi, sadece dört gün içinde dünya genelinde 11 milyon izlenme rakamını geride bıraktı. Bu süreçte popüler belgesel ve eğlence programlarıyla ciddi bir rekabet içine giren yapım, eleştiri derleme platformu Rotten Tomatoes'ta yüzde 62 oranında puan aldı. Aksiyon sahneleri ve başrol karakterine getirilen yeni bakış açısıyla öne çıkan dizinin yedi bölümünün tamamı Türkiye'de de yayına girdi.