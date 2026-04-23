Son Mühür- Edebiyat dünyasına İzmir'den açılan kapının en önemli bekçilerinden biri olan Haluk Işık bugünlerde isyan bayrağını açmak zorunda kaldı.

''Sen İzmir dersin iki heceyle. Ben sevinçten ağlarım...

Sen, İzmir dersin iki hece; ben saygıyla ayağa kalkarım.”

şiiriyle Türk edebiyatına damga vurmayı başarmış yazar, yönetmen, şair Haluk Işık'ı kızdıran olay, oyunlarına takla attırılarak çalınmasıydı.

Olup bitenlerin farkındayım...



''Darılmaca gücenmece yok/ Bir süredir kendi dertlerimize düştük diye, olup bitenleri görmüyor değilim'' hatırlatmasında bulunan Haluk Işık,

''Özellikle çocuk oyunlarım üstünden, ad değiştirerek, oyun kişilerinin adlarına takla attırarak, bölümlerinden yürütme yapılarak vb., hırsızlamaların çoğaldığını işitiyorum.

Sanıldığından fazla haber kaynağına sahip olduğumu bir daha anımsatıyorum.

Meraklısının, geçmişte böylesi işlere kalkıp, sonunda salya sümük benden özürler dileyen soytarılara, neler yapabildiğimi sormasını dilerim.'' ifadesiyle yaşadığı kırgınlığa dikkat çekti.

Sonuna dek takipçisiyim...



''Bakınız, sanatsal/kurumsal polemiğe girdiğim kimileri, erken kalkan yol alır-kim daha çok ciyaklarsa haklıdır misali, hakkımda "suç" duyurusunda bulunup cezalandırılmamı isteyip, en resmisinden uygun yanıtı almış olabilir'' diyen Haluk Işık,

''Bana gelince, "meslektaşını mahkemeye veren bir tiyatrocu olarak tarihe geçmeyeceğim" diyerek, karşı dava açmamış olabilirim. O meseleler başkadır ve kimseyi cesaretlendirmemelidir.

Son kez uyarıyorum...



Emeğimden yapılan ve yapılacak olan her türlü hırsızlığı, yapanın yanına bırakmayacağımın ve sonuna dek geri alacağımın bilinmesini isterim. Çünkü bir hırsız meslektaşım değildir ve mesele artık tiyatro falan da değildir.

Yıllarca "İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Okullarda Oynanacak Oyunları Değerlendirme Komisyonu Üyeliği ve Raportörlüğü" yapmış ve bu tip suçlardaki tavrı nedeniyle sayısız tehdit almış biri olarak, son kez uyarıyorum.

Yalnızca bana değil, kimseye bu ahlaksızlığı yapmayınız'' mesajı verdi.