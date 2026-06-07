Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Bodrum, deniz ve güneş tatili imajını kırıp Akdeniz’in kültür merkezine dönüşüyor. Caz Derneği’nin organize ettiği Uluslararası Bodrum Caz Festivali, bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. Yarımada tam iki hafta boyunca müziğin kalbi olacak. Festival, 15 – 28 Haziran 2026 tarihleri arasında "Caz Evrenseldir" temasıyla gerçekleşecek.

Küresel sanat radarına girdi

Avrupa Festivaller Birliği’nin kalite damgası olan EFFE Etiketi’ne sahip organizasyon, bu yıl Dünya Caz Ağı (WJN) üyeliğine seçildi. Bu hamle Bodrum’u küresel sanat haritasında üst lige taşıyor. .

Sadece konser değil büyük bir etkinlik zinciri

Festival, alışılmış eğlence anlayışına 1net bir sanatsal alternatif sunuyor. Program sadece akşam konserlerinden ibaret değil. 14 gün boyunca yarımadanın her köşesinde sergiler, caz sohbetleri, söyleşiler ve atölyeler düzenlenecek. Etkinlikler; tarihi taş binalara, bağlara, sahillere ve modern sanat alanlarına yayılacak.

Biletler satışta

Organizasyon, Bodrum'un düşünen ve üreten yüzünü tüm dünyaya gösteriyor. Rafine zevklere hitap eden bu büyük festivalin biletleri cazdernegi.org sitesinden satışa sunuldu.

