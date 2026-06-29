Son Mühür- Urla ve Venedik'te kurduğu sanat kurumlarıyla üretmeye devam eden dünyaca ünlü sanatçı Ahmet Güneştekin'i üzen haber Batman'dan geldi.

Daha önce duyurusu yapılan ''Güneştekin Art Refinery'' projesi şimdilik rafa kalkmış görünüyor.

Kültürel havzanın tam merkezinde...



Yaşanan süreçten duyduğu rahatsızlığı gizlemeyen Ahmet Güneştekin,

''En büyük hayalim, doğduğum şehir Batman’a uluslararası ölçekte bir sanat müzesi kazandırmaktı.

Uluslararası ödüllü mimar Emre Arolat tarafından tasarlanan bu yapı; Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Van’la birlikte insanlık tarihinin en önemli kültürel havzasının tam merkezinde yükselecekti. Sadece bir müze değil, dünyanın en önemli land art alanlarından biri olacak; uluslararası müzeler ve sanat kurumlarıyla kurulacak iş birlikleri sayesinde büyük kamu kaynaklarına ihtiyaç duymadan Türkiye’nin en önemli kültür merkezlerinden birine dönüşecekti.

Ne yazık ki Batman Valiliği tarafından tahsis edilen arsa, kurucusu olduğum Güneştekin Vakfı’na verilmedi. Böylece yıllardır üzerinde çalıştığımız bu hayal şimdilik rafa kalktı'' diyerek yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.



Asıl mesele Anadolu'ya taşımak...



''Oysa böylesi bir müzeyi İstanbul’da yapmak çok daha kolaydı. Asıl mesele, kültürü ve sanatı Anadolu’nun kalbine taşımak, dünyanın dikkatini bu kadim coğrafyaya çevirmekti'' vurgusunda bulunan Güneştekin,

''Üzüntüm kimseye değil; yeterince sahip çıkılamamış bir hayaledir. Keşke devletin kültür politikaları bu vizyona daha güçlü yaklaşabilseydi, keşke kent de bu projeyi daha fazla sahiplenebilseydi.

Hayallerimizden vazgeçmiyoruz. Bugün yolumuza Urla ve Venedik’te kurduğumuz sanat kurumlarıyla devam ediyoruz. Ama insanın doğduğu topraklarda iz bırakma arzusu, her zaman yüreğinin en derin yerinde yaşamaya devam ediyor'' mesajı verdi.