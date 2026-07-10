Öğretmenlik yıllarından bu yana Türk edebiyatına unutulmaz eserler kazandıran usta şair, sağlık sorunları sebebiyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Devrimci 78'liler Federasyonu ile Bilim Sanat Edebiyat Derneği, 8 Temmuz'da Telli'nin durumunun ağırlaştığını ve entübe edildiğini duyurmuştu. Bu sürecin ardından doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan yazarın vefatını yine aynı kurumlar kamuoyuna bildirdi.

AHMET TELLİ NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Ahmet Telli bir süredir çeşitli sağlık sorunlarıyla hastanede mücadele ediyordu. 8 Temmuz'da durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alınan ve entübe edilen yazar, yaşam savaşını kaybetti. Yetkili kurumlar ve ailesi, usta şairin ölümüne yol açan hastalığın tam adına veya kesin ölüm nedenine dair ayrıntılı bir tıbbi bilgi paylaşmadı.

AHMET TELLİ KİMDİR?

Çankırı'nın Eskipazar ilçesinde 2 Aralık 1946 tarihinde dünyaya gelen Telli, eğitimini öğretmen okullarında tamamladı. Uzun yıllar Türkçe ve edebiyat öğretmeni olarak okullarda görev yaptı. 1980 askeri darbesinin ardından yargılanarak bir süre cezaevinde yattı. Özgürlüğüne kavuştuktan sonra öğretmenlik mesleğine geri dönen şair, aynı zamanda yazarlık ve yayıncılık faaliyetlerini aralıksız sürdürdü.

AHMET TELLİ HANGİ ESERLERİ YAZDI?

Toplumcu şiirin en güçlü seslerinden biri sayılan yazar, edebiyat hayatı boyunca çok sayıda esere imza attı. "Yangın Yılları", "Hüznün İsyan Olur", "Dövüşen Anlatsın", "Saklı Kalan", "Su Çürüdü", "Belki Yine Gelirim", "Çocuksun Sen", "Kalbim Unut Bu Şiiri", "Barbar ile Şehla" ve "Nida" isimli şiir kitaplarını okurlarıyla buluşturdu. Şiirleri pek çok farklı dile çevrilen Telli, ardında derin izler bırakarak hayata veda etti.