Gaziemir Spor kendini yeşilin üstüne, sahaya attı. Gaziemir Spor 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezon öncesi Tire 2021 FK'nın yarışmacı haklarını devralmıştı. Yeşil – beyazlı takım antrenmanlara başladı. Ekip sezonu Gaziemir Makine İkmal Tesisleri'nde gerçekleştirdiği idmanla açtı.

"Hedef 72 yıllık mirası layığıyla temsil etmek"

Gaziemir Spor yönetiminden yapılan açıklamada hedef vurgusu yapıldı. Yönetim 72 yıllık mirasa yakışır bir mücadele vermek istediğini dileyerek sezon boyunca var güçleriyle çalışacaklarını belirtti.

İşte Gaziemir Spor tarafından yapılan o açıklama:

"Yeni hedefler, yeni hayaller ve aynı büyük inançla sahadayız. Bu formanın taşıdığı 72 yıllık mirasa yakışır bir mücadele ortaya koymak, armamızı en iyi şekilde temsil etmek ve Gaziemir’e gurur yaşatmak için sezon boyunca var gücümüzle çalışacağız.

“İlk antrenmanımızın camiamıza hayırlı olsun”

İlk antrenmanımızın camiamıza hayırlı olmasını diliyor; futbolcularımıza, teknik ekibimize ve emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza başarılı, sağlıklı ve sakatlıksız bir sezon diliyoruz. Yeni sezon başlıyor. Birlikte inanacak, birlikte mücadele edecek, birlikte başaracağız" ifadeleri kullanıldı.