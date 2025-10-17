Son Mühür- İçişleri Bakanlığı, 2022 yılında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde 2015 yılında düzenlenen bir ihale ile ilgili suç duyurusunda bulundu. Bu kapsamda açılan soruşturmanın ardından İmamoğlu hakkında “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla dava açıldı.

Mahkeme, davanın 409 gün içinde sonuçlandırılmasını hedeflemişti. Ancak yaklaşık üç yıl geçmesine ve 11 duruşma yapılmasına rağmen savcılıktan hala esas hakkında mütalaa gelmedi.

Mütalaa bekleyen hakim Diyarbakır’a atandı

Süreç içinde, dosyaya bakan hakim geçtiğimiz 20 Haziran’da yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Diyarbakır’a tayin edildi. Yeni hâkim ataması yapılmadığı için 11 Temmuz’daki duruşmada geçici hâkim ve savcı görevlendirildi.

Bu duruşmada İmamoğlu’nun avukatları, müvekkillerinin bir sonraki celseye SEGBİS aracılığıyla değil, fiziki olarak katılmak istediğini belirtti. Mahkeme heyeti, talebi kabul ederek Marmara Ceza İnfaz Kurumu’na İmamoğlu’nun duruşmada hazır edilmesi için yazı gönderilmesine karar verdi.

Geçici heyet ara kararından geri döndü

Ancak mahkeme, daha sonra verdiği ara karardan rücu etti. İmamoğlu’nun avukatları Kemal Polat ve Nusret Yılmaz, 14 Ekim’de mahkemeye sundukları dilekçede, Büyükçekmece Adliyesi’ndeki duruşma salonunun yetersiz olduğunu belirterek, duruşmanın Silivri Ceza İnfaz Kurumu 1 No’lu Duruşma Salonu’na alınmasını talep etti.

Dilekçede, “Talebimizin reddedilmesi ve daha önce verilmiş ara karardan rücu edilmesi müvekkil açısından yeni bir hak ihlali oluşturacaktır” ifadeleri yer aldı. Avukatlar, bu kararın İmamoğlu’nun savunma hakkını kısıtladığını savundu.

Avukatlardan AİHS ve Yargıtay içtihatlarına vurgu

Mahkemeye sunulan dilekçede Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 6. maddesi ile Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararlarına atıfta bulunuldu.

“Sayın mahkeme huzurunda müvekkilimizin SEGBİS ile değil, bizzat fiziken hazır bulunarak savunma yapmak istediğini yineliyoruz” denildi.

“Yargılanamama süreciyle karşı karşıyayım”

İmamoğlu, el yazısıyla kaleme aldığı ve dilekçeye eklenen açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam eden davada, iki ayrı bilirkişi heyeti tarafından ihaleye fesat suçunun oluşmadığı ve kamu zararı bulunmadığı ortaya konmuştur. Ancak 20 Kasım 2024’ten bu yana savcılık esas hakkında mütalaa sunmamış ve dava sürekli ertelenmiştir. Bu nedenle, yargılamanın artık yürütülemez hale geldiği bu süreçte, mahkeme huzurunda bizzat bulunarak savunmamı yüz yüze yapmak istiyorum.”

İmamoğlu’nun bu talebi, avukatları tarafından yeniden mahkemeye iletildi.