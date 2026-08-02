29 Temmuz Çarşamba günü başlayan rüzgar, Türkiye'nin dört bir yanında yangınları tetikledi. Birkaç gün içinde 192’si orman dışı alanlarda olmak üzere toplam 314 noktada birden alevler yükseldi.

30 Temmuz Perşembe günü saat 15.00 sıralarında ise bu kez Aydın’ın Çine ilçesinden dumanlar yükselmeye başladı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına ekipler hem havadan hem karadan kilitlendi.

Zamanla yarışılan saatlerin ardından beklenen müjde geldi.

Buca, Susurluk ve Çine’de alevlerin önü kesildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kamuoyunu bilgilendirdi. Yumaklı; günlerdir mücadele edilen Aydın Çine, Balıkesir Susurluk ve İzmir Buca yangınlarının tamamının kontrol altına alındığını açıkladı.

Bakan Yumaklı, "Hava-kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın alevlere karşı verdiği etkin ve aralıksız mücadele sonucu çok şükür bu yangınların tamamını kontrol altına aldık" diyerek sahadaki ekiplerin çabasına dikkat çekti.

"Tehlike geçmiş değil"

Alevler söndürüldü ama teyakkuz hali devam ediyor. Rüzgarın ve yüksek sıcaklıkların risk yaratmayı sürdürdüğünü belirten Bakan Yumaklı, ekiplerin 7/24 esasına göre sahada nöbetçi kalacağını vurguladı.

Son olarak vatandaşlara hayati bir uyarı yapıldı: Dışarıda kesinlikle ateş yakılmamalı ve yangına sebep olabilecek riskli davranışlardan kaçınılmalı. En ufak bir duman veya alev görüldüğü an, zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilmesi gerekiyor. Kontrol sağlandı, gözler sahadan ayrılmıyor.

