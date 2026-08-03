Son Mühür/ Beste Temel- Son Mühür Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kandemir’e geçirdiği talihsiz kaza nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileterek konuşmasına başlayan Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, Türk siyasetinin tarihin en hareketli ve öngörülemez dönemlerinden birini yaşadığını ifade etti. İktidar partisinin yargı ve devlet imkanlarıyla siyaseti dizayn etme çabası içinde olduğunu söyleyen Bezircilioğlu, muhalefet kanadında yaşanan çalkantılara, parti içi ayrışmalara ve belediye başkanlarının parti değiştirdiği hareketli sürece dikkat çekti.

Yaz aylarında siyasetin normal şartlarda sakin seyrettiğini ancak 2026 yazının hem hava hem de siyasi atmosfer açısından çok sıcak geçtiğini belirten Bezircilioğlu, Hazine yardımı almadan teşkilatın özverisi ve bağışlarla ayakta durduklarını vurgulayarak, "Zafer Partisi bugünki siyasi konjonktürde yukarı çıkan bir asansördür ve bu çıkışını kararlılıkla sürdürecektir. Önümüzdeki dönemde kurulacak her denklemde partimiz Türk siyasetine damgasını vuracak ana unsur olacaktır’’ dedi.

Gençlerin hayal kuramadığı bir ülke yaratıldı

Son 25 yılda uygulanan politikalarla toplumun bilinçli bir şekilde eğitimsizleştirildiğini ve sorgulayan gençliğin bir tehdit olarak görüldüğünü savunan Bezircilioğlu, eğitim sistemindeki çöküşün rakamlara yansıdığını dile getirdi. Üniversite sınavlarında 67 bin adayın sıfır puan çekmesinin vahim bir tablo olduğunu belirten İl Başkanı, nitelikli gençlerin yurt dışına gitme arayışını şu sözlerle değerlendirdi:

‘’Sistemli bir şekilde eğitim sistemimize darbeler vuruldu. Ülkedeki başarılı gençler gelecek göremedikleri için Avrupa’ya ya da Amerika’ya gitme hesabı yapıyor. Bu gençlere kızamıyoruz, empati yaptığımızda son derece haklılar. Gençlerin Türk milletiyle ya da Atatürk sevgisiyle bir derdi yok, hepsi cumhuriyet sevdalısı. Ancak sabah saat 5’te kapınızın çalınabileceği, hiçbir şeyin güvencesinin olmadığı bir ortamda hayal kuramıyorlar.

Bu durum sadece ekonomiyle çözülemez; adaleti, yargıyı, eğitimi ve sosyal hayatı normalleştirmemiz gerekiyor. Ülkeye istikrarlı ve düzgün bir yönetim geldiğinde, gençlerimizin yurt dışına gitmeye meraklı olmayacağını biliyoruz. Ayrıca üniversite mezunlarının iş bulamadığı ‘ev gençleri’ gerçeği var. Bugün sanayideki bir tesisatçı veya elektrikçi ustası, akademisyenden ya da mühendisten daha yüksek gelir elde edebiliyor. Ailelerin çocuklarını bir meslek sahibi yapmaya ve meslek liselerine yönlendirmeye yeniden başlaması gerekiyor.’’

Gençlerin Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ’a ve partiye büyük bir ilgi duyduğunu belirten Bezircilioğlu; Zafer Partisi iktidarında genç istihdamı, girişimcilik teşvikleri, emeklilerin maaş adaletsizlikleri ve çalışan kesimin sorunlarının öncelikli olarak çözüleceğini ifade etti.

Ormanlar yanarken bütçede söndürme uçakları öncelik olmalı

Türkiye genelinde devam eden orman yangınlarına da değinen Sinan Bezircilioğlu, yanlış yönetimlerin ülkeyi büyük bir ekonomik krize ve bütçe açığına sürüklediğini savundu. Bütçe imkanları ne kadar kısıtlı olursa olsun yangınla mücadele ekipmanlarının öncelikli tutulması gerektiğinin altını çizen Bezircilioğlu, modern dünyanın çözümlerine uygun şekilde hava filolarının eksiksiz olarak sahaya sürülmesi gerektiğini söyledi.

İzmir büyük bir deprem riskiyle yüz yüze

İzmir’deki kentsel dönüşüm tıkanıklığına ve yapı stokunun durumuna dikkat çeken Zafer Partisi İzmir İl Başkanı, rantı yüksek Alsancak ve Karşıyaka sahili gibi alanlarda binaların yenilendiğini ancak kentin çeperlerinde dönüşümün durduğunu belirtti. Bozyaka’daki 540 hektarlık alanın 15 yıldır bakanlık ile belediye arasında mekik dokuduğunu ve bir türlü adımların atılamadığını belirten Bezircilioğlu, İzmir depremi hatırasını paylaşarak hayati uyarılarda bulundu:

‘’İzmir’deki yapı stokunun yüzde 85 ila 90’ı büyük risk taşıyor. Deprem gerçeği ancak bir afet olduğunda birkaç ay konuşuluyor, sonra unutuluyor. 30 Ekim depreminde ben Halkapınar’daki Atatürk Stadı’nın oradaydım. Depremi hissettiğim an ‘İstanbul’da olduysa bittik’ diye düşündüm ama Samos merkezli, bize 110 kilometre uzaklıktaki bir deprem, Bayraklı’daki alüvyon zemin üzerindeki binaları yıktı ve 117 canımızı kaybettik.

Dönüşümün sadece ada veya parsel bazında değil arsa sahibini de müteahhiti de kurtaracak şekilde bölgesel ve bütüncül planlarla genele yayılması şarttır. Büyük deprem kapıyı çalmadan kentin geleceği emniyete alınmalıdır."

Ne alan memnun ne satan

Geçtiğimiz günlerde Aliağa pazarında esnaf ve vatandaşla bir araya geldiklerini aktaran Bezircilioğlu, pazarın en yoğun olması gereken saatlerde bile doluluk oranının yüzde 30-40 seviyelerinde kaldığını gözlemlediklerini söyledi. Piyasadaki alım gücü düşüşünü ve ekonomik tabloyu sert sözlerle eleştiren Bezircilioğlu, şunları aktardı:

‘’Pazarda alan da satan da kan ağlıyor. Vatandaş bin lira bütçeyle pazara çıkıyor, haftalık mutfak alışverişini tamamlayamıyor. Esnaf ürününü satamadığından şikayetçi. Eskiden tenekelerle zeytin, peynir alınan o ‘Eski Türkiye’ dedikleri dönem ne kadar bereketliymiş. Bugün işveren maaş verirken zorlanıyor, çalışan aldığı maaşla geçinemiyor, devlet emekliye maaş öderken tıkanıyor. Devleti ve toplumu bu hale getiren yanlış yönetim anlayışıdır, kimsede ne huzur ne de yaşama sevinci kaldı.’’

Uyuşturucu, sanal kumar ve çeteleşmeye karşı "Tertemiz Bir Türkiye" Projesi

Sokaklarda giderek tırmanan uyuşturucu kullanımı ve organize suç örgütlerine karşı partilerinin hazırladığı dev projeyi duyuran Bezircilioğlu, Türkiye’nin transit ülke konumundan doğrudan ‘’hedef Pazar’’ konumuna getirildiğini vurguladı. Sentetik uyuşturucu fiyatlarının bir kutu biradan bile daha ucuza satıldığını hatırlatan Bezircilioğlu, Zafer Partisi'nin çözüm planını şu detaylarla paylaştı:

‘’Ülkemizde 3 milyon uyuşturucu bağımlısı ve aileleriyle birlikte bundan etkilenen yaklaşık 10 milyon insanımız var. Uyuşturucunun kalitesi düştükçe gençlerin bedenleri çok hızlı iflas ediyor. Zafer Partisi olarak Hacettepe Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sertaç Ak ve Genel Başkan Yardımcımız, Emekli Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan önderliğinde ‘Tertemiz Bir Türkiye’ projesini hazırladık.

İktidara geldiğimizde; uyuşturucu bağımlılığı, sanal kumar illeti ve kara para aklayıp futbolu dahi kirleten yasa dışı suç örgütleriyle üç koldan amansız bir mücadele başlatacağız. Afganistan-İran rotasından gelip Hollanda’ya uzanan uyuşturucu hattının girişini ve çıkışını tutarak bu bataklığı kurutacağız.’’

Devlet yenilgiye uğrattığı terör örgütüyle masaya oturmaz

Gündemdeki erken seçim beklentilerini değerlendiren ve mevcut iktidarın siyaseten emekli edilmesi gerektiğini savunan Bezircilioğlu, yeniden alevlendirilen ‘’Çözüm Süreci’’ tartışmalarına da son derece net bir tepki gösterdi. Devletin teröristle pazarlık yapmayacağını söyleyen Bezircilioğlu, ‘’Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından zaten yenilgiye uğratılmış bir terör örgütünü yeniden karşıya oturtup ülkenin bekasını tehlikeye atacak adımlara ilk günden beri karşıyız. Sorumluların bu yanlıştan derhal dönmesini temenni ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.

‘’Biz ırkçı veya faşist değiliz, ülkeyi Türklerin yöneteceği sistemi kurmak istiyoruz’’

Zafer Partisinin genç, dinamik ve bir aile ortamı içinde büyüyen kadrolardan oluştuğunu söyleyen Bezircilioğlu, partiye dönük haksız ithamlara yanıt verdi. Kuruluş çizgisi Atatürkçü, cumhuriyetçi ve milliyetçi olan naif bir kadroya sahip olduklarını belirten Bezircilioğlu, ülkedeki sığınmacı ve kaçak krizinin doğrudan bir beka sorunu olduğunu vurguladı. Vatandaşlara kendilerini doğru anlatmak zorunda olduklarını ifade eden İl Başkanı, herhangi bir yabancı düşmanlığı ya da faşist düşünceye sahip olmadıklarını, tek gayelerinin Türk devletini cumhuriyet değerleri ve Türk inkılabı ışığında Atatürk ilkelerine bağlı kadrolarla yönetmek olduğunu söyledi.

Cemil Tugay tartışması: "Ak Parti'ye geçeceğini düşünmüyorum, kapımız kendisine açık"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın Ak Parti’ye transfer olacağına dair çıkan iddiaları değerlendiren Sinan Bezircilioğlu, böyle bir hamleyi olası görmediğini belirterek: ‘’Sayın Cemil Tugay’ın İzmirli vatandaşların oyuyla seçilmiş bir başkan olarak AK Parti’ye geçeceğini düşünmüyorum. İzmir cumhuriyetin kalesidir. Ancak illa bir partiye geçecekse, hayat görüşü itibarıyla Atatürkçü ve cumhuriyetçi bir büyüğümüz olarak Zafer Partisinin kapıları kendisine sonuna kadar açıktır’’ şeklinde konuştu.

Belediye başkanı olsaydım birinci önceliğim deprem oldurdu

İzmir’in yerel yönetim mekanizmasını ve kentsel sorunlarını da analiz eden Sinan Bezircilioğlu, kendisi belediye başkanı olsaydı öncelikli olarak depreme hazırlığı ele alacağını belirtti. Hükümetle iş birliği yapılarak kentsel dönüşüm mağdurları için yeni rezerv alanların süratle kentin çeperlerinde oluşturulması gerektiğini vurgulayan Bezircilioğlu, kentin kentsel estetik sorunlarının çözülmesi ve plansızlığın ortadan kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Kentin ulaşım ve çevre meselelerine de değinen Bezircilioğlu, İzmir’in üç tarafı dağlarla çevrili bir çanakta yer aldığını, kıyı kenti olmasına rağmen halkın denizle kucaklaşamadığını söyledi. Deniz ulaşımı payının yüzde 2-3 seviyelerinde kalmasını eleştiren Bezircilioğlu, Körfez’deki koli basili mikrop oranının temizlenerek deniz ulaşımının ve sosyal alanların halkla buluşturulması gerektiğini savundu.

İzmir sporunun ‘’100 yıllık 5 ulu çınarı’’ ve Altınordu gerçeği

İzmir’in asırlık kulüplerinin yaşadığı mali krizleri ve sosyolojik dönüşümü değerlendiren Sinan Bezircilioğlu, Göztepe’nin yakaladığı organizasyonel başarıyla Türkiye’nin 4. büyük kulübü konumuna yükseldiğini ifade etti. Buna karşın Altay’ın 1 milyar lirayı aşan borcu nedeniyle kayyuma devredilme noktasına geldiğini, Karşıyaka’nın ise 3. Lig’de mücadele verdiğini söyledi. Altınordu Kulübünün yaşadığı sürece dair özel detaylar paylaşan Bezircilioğlu, şu analizde bulundu:

‘’2012 yılında Altınordu Futbol Şubesini anonim şirketi yaparak Mehmet Seyit Özkan’a devretmiştik. Kendisi bize 15 yıl boyunca adeta bir Lale Devri yaşattı, kendisine minnettarız. Ancak maddi imkanlar doğrultusunda bu sezon takımı 2. Lig’de sahaya çıkaramayacağını beyan ederek ligden çekti. Yaptığımız görüşmeler neticesinde önümüzdeki sezon 3. Lig’den devam etme sözünü aldık. Takımdaki oyuncular diğer takımlara verilecek. Altınordu gibi İzmir’in en büyük kulübünün, bölgesindeki köklü ailelerin taşınması sonucu sosyal çöküntüye uğraması ve küçülmesi tam bir doktora konusudur.

Sporda da siyasette de en büyük sorunumuz günübirlik bakış açımızdır. Tesisleşme ve altyapı yerine 8-10 yabancı futbolcu doldurarak günü kurtarmaya çalışıyoruz. Sonucunda Dünya Kupası'na mucize eseri gidip boyumuzun ölçüsünü alıp dönüyoruz. Sporun uzun vadeli planlamalarla ele alınması şarttır.’’

İzmirli vatandaşlara da çağrıda bulunan Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, Ümit Özdağ’a ve partiye duyulan sempatinin artık sandıkta oya dönüşmesi gerektiğini vurgulayarak, ‘’Dedemin partisi, Atamın partisi’’ diyerek alışkanlıkla oy verme döneminin geride bırakılması gerektiğini sözlerine ekledi.