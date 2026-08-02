Son Mühür- AK Parti Buca İlçe Başkanı Cihangir Sağır’ın aylar önce gerçekleştirdiği bir mahalle ziyaretinde sarf ettiği dikkat çekici sözler, ilçedeki son gelişmelerle birlikte siyaset kulislerinde yeniden tartışılmaya başlandı.

Saha çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldiği sırada siyasi üslup ve toplumsal kucaklaşma üzerine konuşan Sağır, peş peşe çarpıcı değerlendirmelerde bulunmuştu.

"Önyargılı davranmak doğru değil"

Mahalle sakinlerinin taleplerini dinlediği esnada katı siyasi ayrışmalara karşı çıkan Cihangir Sağır, genel geçer önyargıların yıkılması gerektiğine vurgu yapmıştı. Farklı siyasi kulvarlarda yer alan kişilere yaklaşımını net bir dille özetleyen AK Parti Buca İlçe Başkanı, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Herkesi doğrudan ötekileştirmek, ön yargılı davranmak doğru olmaz. Bir takım gayri ihtiyari sebeplerden yanlış yerde bulunan doğru insanlar da var. Zaman bunun en iyi ilacıdır."

Sağır’ın o gün sarf ettiği bu cümleler, yerel siyasette yaşanan son hareketlilikle beraber tekrar manşetlere taşındı.

Adrese teslim mesaj mı?

İzmir'de siyasi dengelerin değiştiği ve muhalefet cephesinde parti içi huzursuzlukların tırmandığı bu dönemde, Sağır’ın aylar öncesinden kurduğu cümleler adeta adrese teslim bir mesaj olarak yorumlanıyor. İlçe Başkanı'nın işaret ettiği "zaman" kavramının tam da bu günlere denk geldiğini savunan kulisler, bu çıkışı yeni katılım ve transferlerin habercisi sayıyor.