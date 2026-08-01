Son Mühür- Yaz mevsiminin sıcaklık rekorları kırılırken sokaktaki dostlarımızın da sıcaklıkla baş etme durumu azalıyor. Tam da bu noktada Buca Belediyesi devreye girdi. Yaz mevsiminde artan hava sıcaklıklarının sokak hayvanları üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla çalışma başlatan Buca Belediyesi, park ve yeşil alanlara otomatik su kapları yerleştirdi. Ve her şey planlı, ekstra bir uğraşa gerek yok. Merkezi sulama sistemine entegre edilen şamandıralı mekanizma sayesinde su seviyesi azaldıkça kaplar otomatik olarak doluyor.

Böylece sokak hayvanlarının gün boyunca kesintisiz, temiz ve taze suya ulaşması sağlanırken, su kaplarının boş kalmasının da önüne geçiliyor.

“Sessiz dostlarımızın da sorumluluğunu taşıyoruz”

Sokak hayvanlarının kent yaşamının ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade eden Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, şunları söyledi:

“Yüksek sıcaklıkların etkili olduğu bu günlerde sokakta yaşayan can dostlarımızın yaşam koşulları daha da zorlaşıyor. Buca’da yalnızca hemşehrilerimizin değil, aynı kenti paylaştığımız sessiz dostlarımızın da sorumluluğunu taşıyoruz. Parklarımıza yerleştirdiğimiz otomatik su kaplarıyla can dostlarımızın temiz ve taze suya kesintisiz erişimini sağlıyoruz. Buca Belediyesi olarak tüm canlıların yaşam hakkını gözeten çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Tüm vatandaşlarımızı da bu sıcak günlerde evlerinin ve iş yerlerinin önüne bir kap su bırakarak bu dayanışmaya ortak olmaya davet ediyorum.”