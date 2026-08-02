Geçtiğimiz sezon 2. Lig'e veda eden Bucaspor 1928, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına başladı. Bu sezon TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek sarı-lacivertli ekip, Kaynaklar Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanla yeni sezonun ilk çalışmasını yaptı. Yeni sezon hazırlıklarına diğer takımlara göre daha geç başlayan Bucaspor 1928, Kaynaklar'daki tesislerinde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik heyet yönetiminde yapılan çalışmayla birlikte sarı-lacivertli ekip, sezon hazırlıklarının startını verdi. Sarı fırtınalar, zor günlerden geçerken genç ve dinamik kadrosuyla hazırlıklarına başladı.

“Altyapı oyuncuları A takımda”

Transfer yasağı bulunan Bucaspor 1928'de antrenmanlara, geçen sezondan kadroda kalan futbolcular ile altyapıdan A takıma dahil edilen oyuncular katıldı. Kulüp, transfer yapamaması nedeniyle yeni sezona mevcut kadrosuyla hazırlanıyor. Uzun zamandır transfer yasağı devam eden İzmir temsilcisi, ekonomik ve maddi sıkıntılardan dolayı zor günlerden geçiyor. Bir zamanlar Süper Lig’de yer alan, yetiştirdiği futbolcularla nam salan Bucaspor’un son durumu taraftarları endişelendiriyor.

“Transfer yasağı devam ediyor”

Sarı-lacivertli kulüp, uzun süredir devam eden transfer yasağı nedeniyle kadrosuna yeni oyuncu takviyesi gerçekleştiremiyor. FIFA'nın, Bucaspor'dan kalan borçlar nedeniyle Bucaspor 1928'i sorumlu tutmasının ardından kulübe transfer yasağı uygulanmıştı. Bucasporlu taraftarlar bir an önce kulübün eski günlerine dönmesini istiyor.