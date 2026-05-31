Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) kurultay süreci, hukuki tartışmalar ve "mutlak butlan" kararı iddiaları sonrası yaşanan hareketlilik milletvekillerinin açıklamalarıyla devam ediyor. Parti içindeki saflaşmada duracağı yer merak edilen isimlerden biri olan CHP İzmir Milletvekili Salih Uzun, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla siyasi pozisyonunu kamuoyuna ilan etti.

Ankara'da aynı gün ve saatte düzenlenen farklı bayramlaşma programlarının ardından ortaya çıkan katılım tabloları ve gazete manşetleri üzerine bir değerlendirme yapan Uzun, Özgür Özel liderliğindeki kitlelerin oluşturduğu yoğunluğa vurgu yaptı.

"Milletle inatlaşmayın"

Salih Uzun, yaptığı paylaşımda siyasi aktörlere ve parti tabanına hitaben şu ifadeleri kullandı:

"Tercih çok net... MİLLETLE İNATLAŞMAYIN! Bu tercihle inatlaşmak; sadece CHP’ye değil, TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NE BEDEL ÖDETİR..."

Uzun’un bu çıkışı, partideki iki farklı odak arasında yaşanan meşruiyet ve güç tartışmasında, ibrenin halkın ve delegenin yoğun katılım gösterdiği Özgür Özel tarafında olduğunu tescilleyen bir hamle olarak değerlendirildi.

Parti içi dengelerde önemli adım

İzmir Milletvekili Salih Uzun’un süreç karşısında sessizliğini bozarak bu denli net ve uyarıcı bir ton kullanması, CHP kulislerinde geniş yankı uyandırdı. Uzun, değişimin ve mevcut parti yönetiminin arkasındaki halk desteğinin görmezden gelinmesinin hem partiye hem de ülke siyasetine zarar vereceğinin altını çizdi