Son Mühür- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada İsrail’in Katar’a yönelik saldırılarına sert tepki gösterdi.

"Ne sebeple olursa olsun kabul edilemez"

Macron paylaşımında, “Bugünkü İsrail saldırıları ne sebeple olursa olsun kabul edilemez. Katar ve Emiri Şeyh Tamim Al Thani ile dayanışmamı ifade ediyorum. Savaş hiçbir koşulda tüm bölgeye yayılmamalı.” ifadelerini kullandı.

Macron’un açıklaması, Fransa’nın Orta Doğu’daki gerilimin bölgesel bir çatışmaya dönüşmemesi gerektiği yönündeki endişelerini bir kez daha ortaya koydu. Paris yönetimi, daha önce de İsrail-Filistin hattında artan şiddetin yayılmaması gerektiğini vurgulamıştı.

Bu çıkış, Fransa’nın Körfez ülkeleriyle özellikle de Katar ile olan yakın ekonomik ve diplomatik ilişkilerinin de bir yansıması olarak değerlendiriliyor.