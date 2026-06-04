SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda yürütülen ve İzmir siyasetinde çok konuşulan Buca belediyesi operasyonu kapsamında gözaltına alınan başkan Görkem Duman’ın kamu kaynaklarını kullanma biçimi, yalnızca imar ve ruhsat usulsüzlük iddiaları ile sınırlı kalmadı. Soruşturmayı yürüten savcılık makamı, kamuoyunda ve belediye meclisinde büyük tartışmalara neden olan 'Sevcan Orhan Konserleri' ve 'Phuket Adası Tatili' iddialarını da soruşturma dosyasına dahil ettiği öğrenildi.

Konser Zinciri

Soruşturma dosyasında yer alan iddialara göre, Başkan Görkem Duman’ın geçtiğimiz aylarda resmi olarak nişanlandığı şarkıcı Sevcan Orhan’a, İzmir’deki CHP'li ilçe belediyeleri üzerinden sistemli bir konser ağı sağlandığı,. bu konser zincirinin en somut örneği Bornova ve Buca belediyeleri olarak gösterildiği öğrenildi. Bornova Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Taysa Organizasyon firmasına 'doğrudan temin' usulüyle 2 milyon 860 bin lira ödediği resmi kayıtlara geçti. Buca'daki konserin bedeli ise mecliste 'ticari sır' denilerek gizlenmişti. 'Phuket Adası' tatil sponsoru olarak Taysa organizasyon firmasının olduğu gündeme gelmişti.

İşçiler Eylem Başkan 'Phuket Adası'nda Tatil Yaptı

Mali Şube ekiplerinin takibine takılan ve iddiaların odağında yer alan asıl skandal ise harcamaların zamanlaması oldu. Aralık 2025 sonu ve Ocak 2026 başında Buca Belediyesi’nde çalışan yaklaşık 1.800 işçi, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle belediye binası önünde eylem yapmışlardı. İşçiler maaş kriziyle boğuşurken, Belediye Başkanı Görkem Duman’ın, şarkıcı sevgilisi Sevcan Orhan ile birlikte Tayland’ın dünyaca ünlü lüks tatil beldesi Phuket Adası’na gitmesi büyük tepki çekmişti. Adli makamlar, söz konusu organizasyon firması üzerinden kesilen milyonluk konser ihalelerinin bütçesinden, lüks 'Phuket' tatiline 'gizli sponsorluk' veya 'kayıt dışı finansman' sağlanıp sağlanmadığı soruşturuyor.

MASAK Hesap Hareketlerini İnceliyor

Soruşturmanın diğer ayağında yer alan, hak ediş memuru Bahadır Yılmaz’ın üzerine çıkan 13 yarış atı skandalı veya eski İlçe Başkanı Çağdaş Kaya’nın Erzincan’a BUCAMAR’a ait 35 ELP ... plakalı belediye aracıyla bayram tatili için Erzincan'a gitmesi gibi, konser harcamaları da mali suçlar kapsamında inceleniyor.