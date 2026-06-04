Son Mühür / Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) emektar isimlerinden İzmir’in eski milletvekili Musa Çam, siyaset gündemindeki son gelişmeleri değerlendirdi. Partisinin içinde bulunduğu mutlak butlan sürecinden yerel yönetimlere yapılan operasyonlara kadar pek çok başlığı ele alan CHP’li Çam, dikkatleri çeken açıklamalarda bulundu. Yaşananları ‘iktidar kampanyası’ olarak nitelendiren Çam, çok yakında bir baskın seçimin yapılabileceğine işaret etti. CHP’nin kurultay sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu’na psikolojik baskı yapıldığını ve benzer baskının aynı kişilerce şu anda da uygulandığını dile getiren Çam, ‘yeni siyasi parti’ iddialarını da yorumladı.

“İstediğini kapatıyor, istediğini tutukluyor”

“2024 yerel seçiminde CHP’nin elde ettiği başarıdan sonra AK Parti CHP’yi küçük düşürmek, itibarsızlaştırma ve lekelemek için partimizin iktidarda olduğu belediyelere topyekün operasyon düzenliyor” sözleriyle açıklamalarına başlayan Çam, “Son olarak İzmir’de Güzelbahçe’de başladı ve arkasından Buca geldi. Devamında nereleri gelecek bilemiyoruz. Her gün kamuoyu araştırmaları yapıyorlar her gün… CHP’nin birinci parti olduğunu gördükleri için bu saldırıları gerçekleştiriyorlar. Hiçbir belediye başkanının bir usulsüzlük, kanunsuzluk yapması kabul edilir değil. Eğer böyle bir durum varsa zaten yargılanır. Fakat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1994 yılında belediye başkanı seçildi. 1999 yılına kadar onlarca davadan yargılandı ama o günkü siyasi iktidarlar hemen bundan dolayı tutuklamadılar. Davalar devam etti, beraat ettikleri de oldu ceza aldıkları da oldu. Belediye başkanlarımızda bir sorun varsa yargılansınlar ama hemen tutukluyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir yılı aşkın süredir tutuklu. Biz İmamoğlu yargılanmasın demiyoruz, tutuksuz yargılansın. Yargılanmanın sonunda gerçekten mahkeme delilleri bulup ceza veriyorsa gidip cezasını çeksin, buna bir itirazımız yok. Ancak baştan tutukluyorsunuz ve birtakım yalancılar, ihbarcılar, gizli tanıklarla ifadeler uyduruyorsunuz. Dolayısıyla buna itirazımız var. Bu, demokratik ülkelerde uygulanan bir yöntem değil. Tek adam rejimi yargıyı ele geçirdi; istediğini kapatıyor, istediğini tutukluyor” dedi.

Kurultay sürecini tek tek anlattı

Benzer bir durumun CHP’de yaşanan ‘mutlak butlan’ sürecinde de görüldüğünü ifade eden Çam, “CHP’nin kurultayını birtakım gerekçelerle iptal ettiler. Burada amaç ana muhalefet partisini itibarsızlaştırmak ve lekelemek. Böyle bir kampanya seçmişler… Özgür Özel’in aday olduğu 4-5 Kasım 2023 kurultayında bir değişim yaşandı. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu 13 yıl genel başkanlık yaptı, elinden geleni yaptı. 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ikinci turunda seçimi kaybettiğinde Kemal Bey çıkıp teşekkür konuşmasıyla birlikte bir veda konuşması yapıp noktalamalıydı. Doğrusu buydu ama bunu yapmadı. Yaklaşık 6 ay sonra 38’inci kurultayımızı yaptık. Burada Özgür Bey cesaret örneği göstererek aday oldu. Yapılan oylamada birinci turda Özgür Bey 18 oy önde çıktı ama mutlak çoğunluğu sağlayamadığı için süreç ikinci tura kaldı. O arada Kemal Kılıçdaroğlu odasında 15 ila 20 kişiyle birlikte bir durum değerlendirmesi yapıyor ve ‘Arkadaşlar içeriye giriyoruz. Ben kürsüye çıkıp teşekkür konuşması yapıp Özel’i yanıma çağırıp elini kaldırıp çekiliyorum’ diyor. O zaman Kemal Bey’in yanında olan insanlar ‘Çekilemezsin! Devam edeceksin!’ gibi kimi örtülü tehdit kimi baskı yapıyor ve Kemal Bey çekilmiyor. İkinci turda oy farkı 240’a çıktı. Bu süreçler psikolojiktir. Seçmen ve delege her zaman kazanana oynar, kaybedene oynamaz. Birinci turda Kemal Bey’e oy veren yaklaşık 240 delege Özgür Bey’e döndü. Evet, Kemal Bey böyle gitmemeliydi, doğru. Sonunda da ‘Mutlak butlan, kurultayda şu oldu bu oldu…’ denildi” ifadelerini kullandı.

“Yeniden milletvekili olmak için…”

“O gün görevi Özel’e devretmeyi kabul eden Kılıçdaroğlu bugün neden genel başkanlığı kabul ediyor?” sorusuna da yanıt veren Çam, şunları söyledi: “Bunu anlamakta hepimiz zorluk çekiyoruz. Kemal Bey devlet terbiyesi görmüş uzun yıllar bürokratlık yapmış bizim de genel başkanlığımızı yapmış bir büyüğümüz. Neden şimdi bu kadar ısrar ediyor? Çünkü etrafındaki o kadro aynen bugün de devam ediyor. Birçok arkadaş önümüzdeki seçimlerde yeniden milletvekili olup çeşitli görevlere gelmek için Kemal Bey’e böyle bir psikolojik baskı uyguluyorlar.”

“Ekim ya da kasımda baskın seçim”

“Bu sürecin sonunda hem partimiz hem de Türkiye açısından bazı tehlikeler var” uyarısı da yapan Çam, “AK Parti böyle bir kavgayı istiyor ve bilinçli şekilde bu kararları veriyorlar. Bu kavganın devamını sağlayarak ekim ya da kasım ayında baskın seçim yapılacaktır. Biz Özgür Özel mi yoksa Kemal Kılıçdaroğlu mu olsun kavgasını yaparken onlar da genel seçim kararı alacak ve hazırlık yapacaklar” dedi.

Yeni bir parti kurulur mu?

Mutlak butlan kararının ardından konuşulmaya başlanan ‘İkinci parti’ iddialarının sorulması üzerine de Çam, “Bu durum konuşuluyor… Ben prensip olarak CHP’nin dışında hiçbir partiye üye olmadım. CHP’nin kapalı olduğu 1980 darbesinde kapalı olduğunda 1990’da kurulan SHP üyesiydik. 1995’te birleşildi ve yolumuza devam ediyoruz. CHP’den yolumuza devam etmek isteriz. Tekrar Özgür Bey ve Kemal Bey’in bir araya gelmesi için çabalar sarf edeceğiz. Gönlümüz bir araya gelmelerindedir. Gelmedikleri takdirde yeni bir parti kurulur mu? Kimi seçmen böyle bir beklenti içinde ama bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz” diye konuştu.