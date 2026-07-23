Bilim ve Sanat Merkezlerine yerleşmeye hak kazanan yetenekli öğrenciler için kayıt aşamasına geçiliyor. Aynı zamanda bu merkezlerde görev yapacak öğretmenlerin atama takvimi de işlemeye başladı. Öğrenci kayıtları ile öğretmenlerin tercih işlemleri temmuz ayının son haftasında eş zamanlı olarak yürütülecek. Bakanlık, başvuru ve yerleştirme aşamasında izlenecek yolları ile puanlama sistemini duyurdu.

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

BİLSEM’e yerleşmeye hak kazanan öğrenciler için kayıt süreci 27 Temmuz ile 28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yürütülecek. Veliler, öğrencilerin öğrenim gördükleri okulun bağlı bulunduğu il veya ilçe sınırlarındaki BİLSEM'lere başvurarak kayıt işlemlerini tamamlayabilecek. Gerekli belgelerin eksiksiz hazırlanması ve merkezlerin duyurularının yakından takip edilmesi gerekiyor.

2026 BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2026 Yılı BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu kapsamında yapılan bölge sözlü sınav sonuçları ve atamaya esas puanlar açıklandı. Öğretmenler atama tercihlerini 27-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacak.

BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMASI NASIL YAPILACAK?

Sözlü sınava katılan öğretmenlerin atamaya esas puanları, il öğretmen değerlendirme komisyonunun EK-3 formu üzerinden belirlediği puanın yüzde 60'ı ile sözlü sınav puanının yüzde 40'ı toplanarak hesaplanıyor. Öğretmenlerin atamaya esas puanının oluşması için sözlü sınavdan 60 ve üzerinde puan alması şartı aranıyor. Sözlü sınavda kurallara aykırı davranan öğretmenlerin sınavı geçersiz sayılacak.

Alanlara göre sözlü sınava katılan öğretmenlerin puanları Bakanlığın resmi internet adreslerinden yayımlanacak. Atamaya esas puanı 40 ve üzeri olan öğretmenler, atama döneminde görev yaptıkları ilde alanlarında boş kontenjan bulunan merkezleri tercih edebilecek. Başvuru sürecinden sonra görev ili değişen veya alan değişikliği yapan öğretmenlerin tercih başvuruları iptal edilecek.

Atamalar, öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda puan üstünlüğüne göre Bakanlık tarafından yapılacak. Puan eşitliği durumunda EK-3 puanı yüksek olan adaya öncelik verilecek. Eşitlik yine bozulmazsa atanacak öğretmen Bakanlık tarafından bilgisayar kurası ile belirlenecek. Hesaplanan puanlar yalnızca bu kılavuz kapsamındaki atama işlemi için geçerliliğini koruyacak. Atama sonuçları Bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek. Öğretmenlerin ayrılma ve başlama işlemleri Atama Takvimi'nde belirtilen sürede tamamlanarak MEBBİS Atama Modülüne işlenecek.