3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'de 2'nci Lig takımı 24Erzincanspor'a transferi yapılacak orta saha oyuncusu Buğra Akçagün veda mesajı paylaştı.

"En özel yıllarımı Bucaspor formasıyla geçirdim"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Buğra, "Çocukluğumun, gençliğimin ve hayatımın en özel yıllarını Bucaspor formasıyla geçirdim.

Bu arma altında büyüdüm, hayaller kurdum, sevinçler yaşadım, üzüntüler yaşadım. Sahaya çıktığım her an bu formanın ağırlığını, sorumluluğunu ve gururunu kalbimde hissettim." dedi.

"Aynı arma etrafında kenetlendik"

Bucaspor taraftarına teşekkürlerini ileten Buğra, açıklamasının devamında ise; "Birlikte sevindik, birlikte üzüldük, güzel günlerde de zor zamanlarda da aynı arma etrafında kenetlendik.

Bana gösterdiğiniz sevgi, verdiğiniz destek ve yaşattığınız unutulmaz anılar için her birinize gönülden teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Bucaspor taraftarını kalbimin en özel yerinde taşıyorum"

Vedasını noktalarken helallik isteyen genç futbolcu, "Bugün Bucaspor'a veda ederken, 16 yıl boyunca yanımda olan büyük Bucaspor taraftarını kalbimin en özel yerinde taşıyorum.

Hakkınızı helal edin. Bu bir veda olsa da sizlerle yaşadığım anılar ve aramızdaki bağ daima benimle kalacak. Her şey İçin teşekkürler, büyük Bucaspor taraftarı" ifadelerini kullandı.