Son Mühür- Yaklaşık 250 binin üzerinde üniversite öğrencisine ev sahipliği yapan İzmir’de 9 üniversite bulunurken, bazı üniversiteler kendi öğrencileri için yurt hizmeti veriyor, bazı üniversiteler ise yakınlarındaki KYK yurtlarıyla öne çıkıyor.

Ege Üniversitesi

Barınma konusunda en avantajlı üniversitelerin başında Ege Üniversitesi geliyor. Bornova Kampüsü içerisinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı kız öğrenci yurdu bulunurken, üniversitenin kendi bünyesindeki Öğrenci Köyü de öğrencilere konaklama imkanı sunuyor. Kampüsün çevresinde ise Ege, Bornova KYK yurtları yer alıyor. Metro bağlantısı sayesinde bu yurtlarda kalan öğrenciler kampüse kısa sürede ulaşabiliyor

Dokuz Eylül Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi, öğrencilerine yalnızca KYK yurtlarıyla değil, kendi bünyesindeki yurtlarla da barınma imkanı sunuyor. Üniversitenin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından işletilen kız, erkek ve karma yurtlar için her yıl ayrı başvuru takvimi açıklanıyor. Özellikle Buca Tınaztepe Yerleşkesi'nde öğrenim gören öğrenciler ise Hacı Ahmet Tatari, Gazi Umurbey, Barbaros Hayrettin Paşa, İzmir Efeler, Hoca Ahmet Yesevi ve Gazi Ayşe Hanım KYK yurtlarını da tercih edebiliyor. Böylece üniversite, hem kendi yurtları hem de çevresindeki devlet yurtlarıyla öğrencilere geniş bir barınma ağı sunuyor.

Yaşar Üniversitesi

Bornova'daki Selçuk Yaşar Kampüsü'nde eğitim veren Yaşar Üniversitesi, öğrencilerine kendi bünyesinde barınma imkanı sunan vakıf üniversiteleri arasında yer alıyor. Kazım Dirik Mahallesi'nde bulunan Yaşar Üniversitesi Öğrenci Yurdu, kampüse yaklaşık 5 dakikalık yürüme mesafesinde bulunuyor. Kız ve erkek öğrencilerin konaklayabildiği yurtta iki ve üç kişilik odaların yanı sıra yemekhane, kafeterya, etüt salonları, çamaşırhane, ortak mutfak ve 24 saat güvenlik hizmeti sunuluyor. Devlet yurdunu tercih eden öğrenciler ise Bornova'daki Ege, Bornova ve Zübeyde Hanım KYK yurtlarına başvurabiliyor. Yurt kayıtları her akademik yıl öncesinde üniversite tarafından ilan edilen takvime göre gerçekleştiriliyor.

İzmir Ekonomi Üniversitesi

Balçova'da eğitim veren İzmir Ekonomi Üniversitesi de kampüs içindeki yurtlarıyla öne çıkan vakıf üniversitelerinden biri. Üniversitenin yurtlarında 282 kız, 192 erkek olmak üzere toplam 474 öğrenci konaklayabiliyor. İki, üç ve dört kişilik odaların bulunduğu yurtlarda etüt odaları, mutfak, çamaşırhane ve dinlenme alanları yer alıyor. Yurt kayıtları her akademik yıl öncesinde üniversite tarafından ilan edilen takvime göre gerçekleştiriliyor.

Katip Çelebi Üniversitesi

Çiğli'deki Balatçık Kampüsü'nde eğitim veren İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, barınma konusunda avantajlı üniversiteler arasında yer alıyor. Kampüs içerisinde KYK'ya bağlı Cihannüma Kız Öğrenci Yurdu hizmet verirken, kampüsün yaklaşık 500 metre ilerisinde ise erkek öğrenciler için KYK yurdu bulunuyor. Böylece özellikle şehir dışından gelen öğrenciler, kampüse yürüyerek ulaşabilecekleri bir konaklama imkânına sahip oluyor. Üniversitenin kendi bünyesinde işlettiği bir öğrenci yurdu bulunmasa da kampüse yakın KYK yurtları sayesinde ulaşım sorunu büyük ölçüde ortadan kalkıyor.

İzmir Bakırçay Üniversitesi

Menemen Seyrek'te eğitim veren İzmir Bakırçay Üniversitesi'nin kendi bünyesinde öğrenci yurdu bulunmuyor. Ancak üniversitenin bulunduğu bölgede Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı KYK yurtları öğrencilere hizmet veriyor. Kampüse yakın konumda bulunan bu yurtlar, özellikle şehir dışından gelen öğrencilerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Son yıllarda üniversitenin öğrenci sayısının artmasıyla birlikte Seyrek ve Menemen çevresinde apart daire, öğrenci evi ve özel konaklama seçeneklerinde de artış yaşandı. İzban hattı ve toplu taşıma bağlantıları sayesinde Karşıyaka, Çiğli ve Menemen merkezde kalan öğrenciler de kampüse kolaylıkla ulaşım sağlayabiliyor. Bu yönüyle İzmir Bakırçay Üniversitesi, hem kampüse yakın KYK yurtları hem de gelişen konaklama alternatifleriyle öğrencilere farklı barınma seçenekleri sunuyor.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE)

Urla'da bulunan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), İzmir'deki birçok üniversiteden farklı olarak öğrencilerine kampüs odaklı bir yaşam sunuyor. Enstitü yerleşkesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı üç KYK yurdu toplam 3 bin 406 öğrenci kapasitesiyle hizmet verirken, kampüs içerisindeki 600 yatak kapasiteli ÜniYURT Yaşam Merkezi de öğrencilere alternatif bir konaklama seçeneği sunuyor. Kampüs içinde ücretsiz ring seferleri, yemekhaneler, spor tesisleri, sağlık merkezi ve sosyal yaşam alanlarının bulunması, özellikle şehir dışından gelen öğrencilerin kampüsten ayrılmadan günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmesine olanak sağlıyor. Şehir merkezine uzak konumu nedeniyle İYTE'yi tercih eden öğrencilerin büyük bölümü eğitim hayatı boyunca kampüs içindeki yurtlarda kalmayı tercih ediyor.

İzmir Tınaztepe Üniversitesi

Buca'da eğitim veren İzmir Tınaztepe Üniversitesi'nin kendi bünyesinde öğrenci yurdu bulunmuyor. Ancak üniversitenin, Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi'ne yakın konumu sayesinde öğrenciler ilçedeki geniş barınma imkanlarından yararlanabiliyor. Buca'da bulunan KYK yurtlarının yanı sıra, ilçenin yoğun öğrenci nüfusu nedeniyle apart, öğrenci evi ve özel yurt seçenekleri de oldukça fazla. Üniversiteye metro, İZBAN ve otobüs hatlarıyla kolay ulaşım sağlanabilmesi de farklı ilçelerde konaklayan öğrenciler için önemli bir avantaj oluşturuyor.

İzmir Demokrasi Üniversitesi

İzmir Demokrasi Üniversitesi'nin öğrenciler için hizmet veren kendi yurdu bulunmuyor. Bu nedenle barınma ihtiyacını karşılayan öğrencilerin büyük bölümü Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı KYK yurtlarını tercih ediyor. Balçova'daki ana yerleşkeye en yakın devlet yurdu Atatürk İnciraltı KYK Erkek Öğrenci Yurdu olurken, öğrenciler Konak, Karabağlar ve Narlıdere'deki KYK yurtlarına da başvurabiliyor. Üniversitenin Fahrettin Altay Metro İstasyonu'na ve ana ulaşım hatlarına yakın konumu sayesinde farklı ilçelerde konaklayan öğrenciler de kampüse toplu taşımayla rahatlıkla ulaşabiliyor. Bu nedenle İzmir Demokrasi Üniversitesi öğrencileri için barınma planlamasında yalnızca kampüse en yakın yurtlar değil, raylı sistem güzergâhındaki KYK yurtları da önemli bir alternatif oluşturuyor.