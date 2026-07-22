Son Mühür- İzmir Buca Belediyesi’nin ücretsiz olarak başlattığı “Dijital Dershane” programında LGS çalışma döneminde öğrencilere büyük desteği başarıyla tamamladı. Platformdan yararlanan Bucalı öğrenciler Güney Doğan ve Rüzgar Öztürk, 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasında yer aldı.

“Üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz”

Öğrencilerin büyük başarılarından dolayı makamında ağırlayan Buca Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Benzer, başarılı gençleri tebrik ederek eğitim alanındaki desteklere devam edileceğini belirterek, “Bizlere bu büyük mutluluğu ve gururu yaşattığınız için ikinizi de tebrik ediyorum.

Azminiz ve disiplininiz gençlerimize örnek olacak. Sizleri gelecekte ülkemize faydalı, çok iyi konumda bireyler olarak göreceğimize yürekten inanıyorum. Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak üzere Buca Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapmaya her zaman devam edeceğiz” dedi.

“Çok memnun kaldım”

Programdan memnun kalan Öztürk, “Dijital Dershane tekrarlar yaparak konuları pekiştirmemi sağladı. Hazırlanmış olan deneme sınavlarına girerek kendimi denedim” şeklinde konuştu. Çocukluğundan beri tıp okuma isteyen Güney Doğan Dijital Dershanenin deneme sınavlarından ve canlı derslerden memnun kaldığını belirtti.

Dijital Derhane’den yararlanan çoğu öğrenci büyük başarılara imza attı.86 yüzde 10’luk başarı dilimine girerken 9’u ise yüzde 1’lik kısıma girdi.