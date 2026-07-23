Başsavcılığın talimatıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Soydaş, İstanbul'daki işlemlerinin ardından SEGBİS sistemi üzerinden ifade verdi. Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen sosyal medya yayıncısı hakkında tutuklama kararı çıktı.

FATMA SOYDAŞ NEDEN TUTUKLANDI?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "fffatmaase_" kullanıcı adıyla hesap yöneten Soydaş hakkında sosyal medyadaki paylaşımlarını gerekçe göstererek soruşturma başlattı. Soruşturma dosyasına giren suçlamalar arasında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" ve "müstehcen görüntü yayınlama" yer aldı.

FATMA SOYDAŞ KİMDİR, OLAYI NEDİR?

Dijital içerik mecralarında rekor kazanç verilerine ulaşan Fatma Soydaş, Nihat Hatipoğlu’nun oğlu Said Hatipoğlu ile çektiği videoların ardından popülaritesini artırdı. Fenomen isim son dönemde paralı abonelik sistemi üzerinden yaptığı iddia edilen ayak paylaşımlarıyla tartışmaların odağına yerleşti.

"BU TAMAMEN YAPAY ZEKA ÜRÜNÜ"

Soydaş, tartışmaya yol açan görüntülerin kendisine ait olmadığını savundu. Hakkındaki iddialara yanıt veren fenomen, "Ayağımı paylaşmadım, öyle bir elbisem dahi yok. Görüntülerde ayak parmaklarım 4 tane gözüküyor. Bu tamamen yapay zeka ürünü" ifadelerini kullandı.

Geçmişte "Zebani Efe" lakabıyla bilinen Efe Beycan ile ilişkisi olduğu yönündeki paylaşımını bir süre sonra yalanlaması da yayıncının konuşulan olayları arasında yer aldı.