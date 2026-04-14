Bağımsız Kabin Personeli Organizasyonu (UFO) Sendikası, ana marka Lufthansa ile bölgesel iştiraki Cityline’da görev yapan kabin çalışanlarının 15 Nisan’da greve çıkacağını duyurdu. Sendika, çalışma koşulları ve ücret artışına ilişkin görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine alınan kararın hava ulaşımında ciddi aksamalara yol açabileceğini belirtti.

Grev, 15 Nisan’da yerel saatle 00.01’de başlayacak ve 16 Nisan saat 23.59’a kadar sürecek. Bu süreçte özellikle Frankfurt ve Münih çıkışlı uçuşların büyük ölçüde etkilenmesi bekleniyor. Ayrıca Cityline bünyesindeki kabin personelinin Almanya genelinde 9 havalimanında iş bırakacağı bildirildi.

100. yıl töreninde protesto: Sendika geri adım atmıyor

Grev sürecinin, Lufthansa’nın 100. yıl kutlamalarıyla aynı döneme denk gelmesi dikkat çekerken, UFO Sendikası tören sırasında şirket genel merkezi önünde protesto düzenleyeceğini açıkladı. Törene Friedrich Merz’in de katılması bekleniyor. Alman pilot sendikası Vereinigung Cockpit ise üyelerine destek çağrısında bulundu. Sendika yetkilileri, yaklaşık 19 bin kabin çalışanının çalışma koşullarına ilişkin görüşmelerin sürdüğünü ancak özellikle Cityline bünyesindeki 800 çalışan için hazırlanan tazminat paketine dair müzakerelerin sonuçsuz kaldığını bildirdi.

UFO yönetimi, iki yılı aşkın süredir devam eden belirsizliğe rağmen çalışanlara somut bir teklif sunulmadığını savunarak, mevcut sürecin kabul edilemez olduğunu vurguladı. UFO Başkanı Joachim Vazquez Bürger, “Kutlamalar yapılırken çalışanların hangi koşullarda çalıştığını da göstereceğiz” ifadelerini kullandı. Lufthansa İnsan Kaynakları Direktörü Michael Niggemann, grev kararını eleştirerek sendikanın yolcu mağduriyetini göz ardı ettiğini öne sürdü. Mevcut çalışma şartlarının yeterli olduğunu savunan Niggemann, grevlerin şirketin geleceğini riske attığını dile getirdi.

Şirket yönetimi maliyetleri düşürüp verimliliği artırmayı hedeflerken, sendikalar ise özellikle emeklilik katkılarının artırılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi konusunda ısrarını sürdürüyor.

Lufthansa’da kriz derinleşiyor: Uçuşlar iptal, yolcular mağdur

Lufthansa bünyesinde yaşanan iş uyuşmazlığı, son 10 yılın en uzun süren krizlerinden biri haline geldi. 10 Nisan’da kabin ekibinin başlattığı iş bırakma eylemi sürerken, pilotların da greve katılmasıyla operasyonlar ciddi şekilde aksadı. Emeklilik planları üzerindeki anlaşmazlık nedeniyle Lufthansa pilotları üçüncü kez greve giderken, Eurowings pilotları da aynı gerekçeyle ilk kez iş bıraktı. Grevlerin etkisiyle şirketin uçuş operasyonları durma noktasına geldi.

Almanya’nın en büyük havacılık merkezlerinden Frankfurt Havalimanı’nda 570 iniş ve kalkış iptal edilirken, bu iptallerin büyük bölümünü Lufthansa uçuşları oluşturdu. Yalnızca bu merkezde 50 binden fazla yolcu uçuş iptallerinden ve yeniden rezervasyon süreçlerinden etkilendi. Münih Havalimanı’nda ise iki gün içinde çoğunluğu Lufthansa’ya ait yaklaşık 720 uçuş iptal edildi. Alman pilot sendikası Vereinigung Cockpit, grev kapsamında Lufthansa, Cityline ve Eurowings bünyesinde toplamda 700’den fazla uçuşun iptal edildiğini duyurdu.

Şubat ve mart aylarında da benzer grevlerin yaşandığı hatırlatılırken, hava yolu şirketindeki kriz henüz çözüme kavuşmuş değil.