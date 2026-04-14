İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, Hizbullah’ın gönderdiği en az 40 İHA’dan bir kısmı hava savunma sistemlerince engellenirken, bazıları ise hedef bölgelerde hasara yol açtı. Haberde, İHA’lar arasında tespiti zor, gelişmiş optik sistemlerle donatılmış bir modelin de bulunduğu ve bu aracın İsrail’in kuzeyindeki Kiryat Şimona bölgesine düştüğü belirtildi.

Söz konusu İHA’nın, siber müdahalelere karşı dayanıklı, tespit edilmesi ve etkisiz hale getirilmesi zor bir sistem olarak değerlendirildiği aktarıldı. Ayrıca bu tür araçların dar alanlarda manevra kabiliyetine sahip olduğu, yaklaşık 5 kilogram patlayıcı taşıyabildiği ve onlarca kilometre menzile ulaşabildiği öne sürüldü.

Hizbullah’tan FPV dron hamlesi: Yeni nesil saldırı taktiği

İsrail merkezli Globes’in haberine göre, Hizbullah son dönemde Lübnan’ın güneyinde İsrail’e ait tank ve zırhlı araçları hedef almak için FPV tipi insansız hava araçlarını kullanmaya başladı. Haberde, Hizbullah tarafından paylaşılan görüntülerde, “intihar dronu” olarak nitelendirilen bu araçların yüksek hızla manevra yaparak doğrudan hedeflere çarptığı, klasik keşif ve gözetleme dronlarından farklı olarak doğrudan saldırı amacıyla kullanıldığı ifade edildi. FPV dronların, operatör tarafından üzerlerindeki kameradan gelen canlı görüntü sayesinde kontrol edildiği ve bu sayede yüksek manevra kabiliyeti kazandığı belirtilirken, bu sistemlerin sahada daha hassas ve etkili vuruşlar gerçekleştirebildiği kaydedildi.

Bu teknolojinin, Ukrayna’daki savaşta kullanılan yöntemlerden esinlenerek geliştirildiği ve bazı modellerde fiber optik kabloyla kontrol sağlanarak sinyal kesme ya da elektronik karıştırma girişimlerine karşı dayanıklılık sağlandığı öne sürüldü.