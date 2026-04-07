Türkiye'de Galatasaray ve Beşiktaş ile unutulmaz şampiyonluklar yaşayan, A Milli Takım'ın da hocalığını üstlenen 80 yaşındaki Mircea Lucescu'dan gelen son haberler yürekleri ağza getirdi. Geçtiğimiz hafta Romanya Milli Takımı'nın antrenmanı sırasında aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan kurt hocanın sağlık durumunun son 48 saat içinde hızla kötüye gittiği ortaya çıktı. Sosyal medyada bir anda çığ gibi büyüyen ve efsane ismin hayatını kaybettiğini öne süren iddialar sonrası, gözler Romanya Sağlık Bakanlığı ve Bükreş'teki hastaneden gelecek resmi açıklamalara kilitlendi. "Lucescu öldü mü son dakika" diyerek endişeyle gelişmeleri takip eden milyonlarca futbolsever, yoğun bakım ünitesinden gelecek umutlu bir haberi bekliyor.

MİRCEA LUCESCU ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

Sosyal medyada fırtına gibi esen "hayatını kaybetti" söylentilerinin aksine Mircea Lucescu yaşıyor ve Bükreş'te zorlu bir yaşam mücadelesi veriyor. Gece saatlerinde kalp ritim bozukluğu şikayetlerinin artması üzerine durumu ciddileşen tecrübeli teknik adam, doktorların acil müdahalesiyle derhal yoğun bakım ünitesine alındı. Vücudunun uygulanan mevcut tedavilere beklenen yanıtı vermemesi nedeniyle efsane ismin durumunun son derece kritik olduğu bildirildi.

YOĞUN BAKIMA ALINAN LUCESCU'NUN HASTALIĞI NE?

Geçen hafta antrenman sahasında yığılıp kalan 80 yaşındaki futbol adamının, ilerleyen yaşına bağlı olarak gelişen kronik rahatsızlıklarının tetiklendiği ifade ediliyor. Kalp fonksiyonlarındaki ciddi düzensizlikler sebebiyle özel gözetim altında tutulan "Luce" lakaplı hocanın, entübe edildiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Sağlık kurulunun, "vücudu kaldıramaz" gerekçesiyle masadaki ameliyat ihtimalinden vazgeçtiği konuşuluyor. Hastane yetkililerinden sızan bilgilere göre tecrübeli ismin durumu artık "stabil" seviyeden "kritik" aşamaya geçti.

MİRCEA LUCESCU SON DAKİKA SAĞLIK DURUMU NASIL?

Romanya Milli Takımı'nın başında görevini sürdürürken hastalanan Lucescu için hem ülkesinden hem de Türkiye'den destek mesajları yağıyor. Henüz hayati tehlikeyi atlattığına dair hastaneden resmi bir müjde gelmese de spor dünyası usta hocanın bu zorlu maçı da kazanması için tek yürek oldu. Ailesi, eski öğrencileri ve sevenleri hastane önünde endişeli bekleyişini sürdürürken, ünlü teknik adamın sağlık durumuna dair gelişmeler anlık olarak takip ediliyor.