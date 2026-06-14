Son Mühür / Atakan Başpehlivan Sosyal medyada yayınladığı videolar ve paylaşımlarla adından söz ettiren Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medya üzerinden yayınladığı paylaşımında Avustralya mağlubiyetinin sorumlusunun Türkiye’nin teknik direktörü Montella olduğunu açıkladı.

CHP’li Mustafa Sarıgül’den, Milli Takım hocası Montella’ya salvolar

Dünya Kupası’na tarihinde üçüncü kez katılma hakkı kazanan A Milli Futbol Takmı’nın sabah saatlerinde oynadığı ve 2-0 mağlubiyetiyle sonuçlanan Avustralya karşılaşmasının ardından CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı sitem dolu mesaj teknik direktör Vincenzo Montella’yı eleştirerek, İtalyan teknik direktörün rakip takımı çözemediğini aktardı.

Mustafa Sarıgül: Adı bizden, tadı bizden olmayan hoca bu takımı yönetemez

Sosyal medyada viral olan paylaşımında ‘adı bizden olmayanın Türkiye’yi yönetemez’ diye konuşan CHP’li Sarıgül, şu ifadeleri kullandı: “Adı da bizden, tadı da bizden olmayan hoca bu takımı yönetemez, bir kez daha söylüyorum bu maçın ne yazık ki negatifi hocadır. Rakip takımı çözememiştir.”