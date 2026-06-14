Dünyanın petrol tedarikinin önemli bir bölümünün sağlandığı Hürmüz Boğazı'nın sivil ticarete tam kapasite açılacak olması, Brent petrol endeksinde yüzde 4 oranında bir düşüş kaydedilmesini sağladı.

Motorinde büyük indirim dalgası

• Küresel petrol varil fiyatlarındaki düşüş, Türkiye’deki akaryakıt tüketicileri için olumlu bir gelişme.

• Sektör temsilcileri, motorin fiyat listelerinde önemli bir değişiklik olacağını doğruladı.

• Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olacak.

• Motorinin uluslararası hesaplamaya dayalı litre fiyatında 4,88 liralık bir düşüş bekleniyor.

Eşel mobil ile netleşen fiyatlar

Toplam 4,88 liralık bu indirimin tamamı sürücülerin yakıt alımına doğrudan yansıtılmayacak. Türkiye'de yürürlükte olan eşel mobil sistemi devreye girerek, söz konusu tutarın 1,22 TL'lik kısmını doğrudan pompa fiyatından düşecek.

İzmir akaryakıt istasyonlarındaki güncel tablo

Türkiye'nin en önemli ihracat limanlarına ve lojistik ağlarına ev sahipliği yapan İzmir'de, yeni fiyatlandırma salı gününden itibaren pompaya yansıyacak. Mevcut durumda İzmir genelinde benzin litre fiyatı 64.27 TL seviyesinden işlem görüyor. İndirim öncesi motorin (mazot) fiyatı ise 67.74 TL olarak belirlenmiş durumda. Bölgesel olarak değişiklik gösteren LPG (otogaz) fiyatlarında ise bir hareketlilik yaşanmıyor. Salı günü devreye girecek 1,22 TL'lik net indirimin ardından, İzmir'deki ticari ve şahsi motorin kullanıcıları, akaryakıt istasyonlarında yeni ve daha düşük tarifeyle karşılaşacak.