Muğla'nın Menteşe ilçesinden gelen acı haber, tüm ülkeyi yasa boğdu. Bir güzellik merkezinde meydana silahlı saldırı sonucunda, görev başındaki polis memurumuz Tayfun Baş şehit düştü. Olayın detayları ise yürekleri dağladı.

KADES ihbarına gittiği yerde saldırıya uğradı

Menteşe ilçesi Şeyh Mahallesi Pazaryeri Sokak’ta olan bir güzellik merkezinden KADES (Kadın Destek Uygulaması) üzerinden bir yardım çağrısı geldi.

Ekipler, gelen ihbar üzerine hemen belirtilen adrese gitti. Olay yerine ulaşan polis memuru Tayfun Baş, silahlı saldırıya uğradı.

İntihar girişiminde bulundu

İddialara göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı çatısı altında görev yapan Astsubay G.Y., husumetli olduğu eski karısı H.S.’nin iş yerini bastı.

Olay yerine gelen polis memuru Tayfun Baş’ı ve eski karısı H.S.’yi nişan alan Astsubay, tabancasını ateşleyerek dehşet saçtı.

Saldırgan G.Y., olayın hemen ardından aynı silahı bu kez kendi başına doğrultarak intihar girişiminde bulundu.

Tüm müdahalelere rağmen şehit oldu

Çevredeki vatandaşların silah seslerini duymasının ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Menteşe Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan polis memuru Tayfun Baş, doktorların bütün müdahalelerine rağmen hayata tutunamayarak şehit düştü.

Saldırgan ve eski eşinin durumu ciddiyetini koruyor

Olay yerinde ağır yaralanan H.S. ve saldırgan G.Y.’nin tedavileri ise devam ediyor. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.