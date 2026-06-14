Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirdiği eleştirilere yanıt veren Türkiye Eczacılar Birliği’ne cevap vererek, önemli açıklamalarda bulundu.

Berhan Şimşek: Benim eleştirilerim mesleğe değil siyasi bir kişiliğe yönelik

Sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajda eleştirilerinin mesleğe yönelik değil, siyasi bir kişiliğe yönelik olduğunu hatırlatan CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, “Öncelikle şunu açıkça ifade etmek isterim ki; benim sözlerim ne eczacılık mesleğine ne de eczacılarımıza yönelik bir küçümseme içermektedir. Eczacılık, sağlık sistemimizin en önemli ve en saygın mesleklerinden biridir. Bu mesleğe emek veren herkese saygım sonsuzdur.

Benim eleştirim bir mesleğe değil, siyasi bir kişiliğe yöneliktir. Siyasette eleştiri yapılırken kullanılan ifadelerin bağlamından koparılarak on binlerce eczacımızın üzerine alınacağı bir anlam yüklenmesini doğru bulmuyorum. Hayatım boyunca emeğe, alın terine ve meslek onuruna saygı duydum. Sanatçı olarak da siyasetçi olarak da bunu savundum. Eczacılarımızı ve eczane çalışanlarımızı hedef almak gibi bir düşüncem asla olmamıştır” dedi.

“Siyasette kimsenin geçmiş mesleği eleştiriden muafiyet sağlamaz”

Son olarak, tartışmanın meslekler üzerinden değil, siyasi zemin üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini savunan CHP’li Şimşek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ancak siyasette kimsenin geçmiş mesleği eleştiriden muafiyet sağlamaz. Bir kişi eczacı da olabilir, mühendis de olabilir, öğretmen de olabilir; siyasi tercihleri ve siyasi tutumları elbette eleştirilebilir. Kamuoyunun bu tartışmayı meslekler üzerinden değil, siyasi zeminde değerlendirmesini diliyorum.”