Tıpta uzmanlık hayali kuran binlerce doktorun ter döktüğü 2026 TUS (Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) 1. dönem oturumu haftalar önce tamamlandı. Sınav stresini geride bırakan adaylar, şimdi de alacakları puanları ve başarı sıralamalarını öğrenmek için gözlerini ÖSYM'den gelecek resmi duyuruya çevirdi. Adayların branş seçimini doğrudan etkileyecek olan bu kritik süreçte "ÖSYM TUS sonuç ekranı açıldı mı" ve "TUS kontenjanları ne zaman belli olacak" soruları gündemdeki sıcaklığını koruyor. TUS 2. dönem sınav ve başvuru tarihlerinin de netleştiği bu hareketli günlerde, tercih maratonuna dair en önemli detaylar da gün yüzüne çıktı.

2026 TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre 15 Mart'ta yapılan TUS 1. dönem sınav sonuçları 15 Nisan 2026 tarihinde erişime açılacakAdaylar, sınavdan aldıkları puanları ve Türkiye geneli başarı sıralamalarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden kendi TC kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenecek.

TUS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK, KILAVUZ YAYIMLANDI MI?

Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte gözler tercih maratonuna dönecek. ÖSYM, sonuçlarla eş zamanlı veya hemen ardından uzmanlık kontenjanlarını, branş dağılımlarını ve yerleştirme esaslarını içeren tercih kılavuzunu yayımlayacak. Adaylar toplamda en fazla 30 tercih yapma hakkına sahip. Yerleştirme işlemleri tamamen bilgisayar ortamında; adayın puan üstünlüğüne, tercih sırasına ve hastanelerin açtığı kontenjanlara göre gerçekleşecek.

TUS YERLEŞTİRME ŞARTLARI NELER, BARAJ PUANI KAÇ?

Uzmanlık eğitimine adım atmak isteyen adayların uyması gereken çok net kurallar var. Tercih listesi oluşturabilmek için Mesleki Bilgi Sınavı'ndan en az 45 puan alma şartı aranıyor. Ayrıca uzmanlık yerleştirmelerinde yabancı dil yeterliliği de zorunlu tutuluyor. Dil şartını sağlamayan adaylar, puanı yetip bir programa yerleşse bile atama işlemleri kesinlikle yapılmıyor ve süreç iptal ediliyor.

2026 TUS 2. DÖNEM SINAVI VE BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İlk dönem sınavını geride bırakan veya şansını yılın ikinci yarısında denemek isteyenler için TUS 2. dönem takvimi de netlik kazandı. Yılın ikinci TUS oturumu 23 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak.