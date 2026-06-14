Sağlık kuruluşları, her yıl binlerce kişiyi etkileyen kene tutunmaları konusunda İzmirlileri uyararak, ısırılma sonrasındaki süreçlerin nasıl yönetilmesi gerektiğini bilimsel verilerle açıklıyor.

Yüzde 5 ölümcül seyreden virüs

Enfeksiyon hastalıkları birimlerinden alınan verilere göre, KKKA hastalığı tedavi edilmediğinde ya da geç kalındığında yüzde 5 oranında ölümle sonuçlanabiliyor. Virüsün insan vücudundaki ilk etkileri sıradan bir grip gibi başlasa da ilerleyen evrelerde ciddi iç ve dış kanamalar meydana gelebiliyor. Hastalığın yayılmasını önlemenin tek yolu, parazitin vücutta kaldığı süreyi minimuma indirmek. Kene ne kadar uzun süre kan emerse, virüsü bulaştırma ihtimali o kadar kuvvetleniyor.

Bölgesel risk faktörleri ve dağılımı

Türkiye genelinde vakaların yoğunlaştığı alanlar daha çok İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu bölgeleri olsa da İzmir ve çevresindeki kırsal yerleşimlerde de zaman zaman bu tarz klinik tablolara rastlanabiliyor. Hayvancılık yapılan köylerde parazit mücadelesi sürdürülürken, kent merkezinde yaşayan ve hafta sonu kaçamakları için kırsala giden vatandaşların bilinçsizliği risk katsayısını artırıyor. Eve dönüldüğünde saç diplerinden ayak parmaklarına kadar yapılacak 5 dakikalık bir kontrol, büyük bir felaketin önüne geçebiliyor.

İzmir istasyonlarında acil müdahale

İzmir'deki sağlık birimleri, kene vakalarına karşı tam donanımlı olarak hizmet veriyor. Vatandaşların kendi imkanlarıyla keneyi çıkarırken çıplak elle temas etmemesi, bir poşet veya bez yardımıyla paraziti incitmeden dikey olarak çekmesi gerekiyor. Müdahale sonrasında ise 1 ila 9 gün boyunca ateş, halsizlik veya kusma gibi semptomların takibi yapılıyor.