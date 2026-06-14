Son Mühür / Atakan Başpehlivan Gazeteci-yazar Şamil Tayyar, CHP’li Ali Mahir Başarır’ın katıldığı bir programda mutlak butlan ile göreve iadesi gerçekleşen Kemal Kılıçdaroğlu hakkında söylediği sözleri eleştirerek, bazı konuların ‘sır’ olarak kalması gerektiğini hatırlattı.

Tayyar’dan, Başarır’a eleştiri yağmuru

Politikada dava yolcuklarının kendisine ait sırları olduğunu hatırlatan ve bu sırların sağa solda anlatılmaması gerektiğine vurgu yapan Şamil Tayyar, bu kuralı çiğneyenlerin ise politikada hiçbir zaman istediği güveni ilişkisini ortaya koyamayacağını savundu.

Şamil Tayyar: Siyaset ahlakı siyasi hesapların üzerinde olmalıdır

Sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili detaylı açıklamalarda bulunan Şamil Tayyar, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Ali Mahir Başarır’ın Kılıçdaroğlu hakkında anlattığı özel anıları izleyince yazmak istedim.

Yol arkadaşlığının, dava yolculuğunun, iş hayatının, evliliklerin, velhasıl nevi farklı olsa bile her birlikteliğin ‘mahrem’ alanları, korunması gereken ‘sırları’ vardır. Kavgayla ortalığa saçılmaz, saçılmaması gerekir. Yapan, erdemli değildir, güvenilmez. Satan, sebepleri oluşunca bir daha satar. Siyaset ahlakı, siyasi hesapların üzerinde olmalıdır.”