Son Mühür / Atakan Başpehlivan Gazeteci Fatih Atik, bir süredir Türkiye kamuoyunu meşgul eden ‘hobi bahçesi’ meselesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çözüme kavuşturulduğunu ve kurallara tabii olarak kullanıma devam edileceğini açıkladı.

Fatih Atik: Hobi bahçeleri tartışması son buldu

Türkiye gündemini uzun zamandır meşgul eden hobi bahçesi meselesinin geçtiğimiz haftalarda yasanın çıkmasıyla son bulduğunun altını çizen gazeteci Fatih Atik, bahçelerin topluca yıkılmayacağını duyurarak, “Türkiye’yi günlerce meşgul eden ‘hobi bahçeleri’ tartışması geçen hafta yasanın çıkmasıyla son buldu. TBMM’de kabul edilen düzenleme, iddia edildiği gibi mevcut hobi bahçelerinin topluca yıkılmasını öngörmüyor” şeklinde konuştu.

“Abonelik yasağı ve para cezaları nedeniyle kullanımları zorlaşacak”

Son olarak, söz konusu yasanın çıkışının ardından denetimlerin ve kuralların sıkılaşacağını vurgulayan Atik, devletin konuyla ilgili daha detaylı çalışmalar yürüteceğini belirterek, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Ancak bundan sonra tarım arazilerindeki izinsiz yapılara elektrik, su ve doğal gaz aboneliği verilmeyecek. Kurala aykırı abonelik sağlayanlara her abonelik için 100 bin TL ceza uygulanacak.

Konteyner, prefabrik ve tiny house benzeri yapılar da kapsamda. Amaç; tarım arazilerini korumak ve kaçak yapılaşmayı önlemek. Mevcut yapıların yıkımına ilişkin yeni bir hüküm yok. Ancak abonelik yasağı ve para cezaları nedeniyle kullanımları zorlaşacak”