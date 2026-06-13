Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı dev futbol şöleninde D Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız, yeşil sahaya inmek için gün sayıyor. Grubun ilk maçında ABD'nin aldığı farklı galibiyetin ardından tablo şekillenirken, futbolseverler ay-yıldızlı ekibimizin ilk sınavı için ekran başına geçmeye hazırlanıyor. Turnuvadaki açılış karşılaşmasında Avustralya ile kozlarını paylaşacak olan millilerimizin maç tarihi, saati ve şifresiz yayın ekranı spor gündeminin en üst sıralarında yer alıyor.

TÜRKİYE'NİN MAÇI 13 HAZİRAN BUGÜN MÜ, YARIN MI?

A Milli Futbol Takımı'nın FIFA Dünya Kupası takvimine göre 13 Haziran Cumartesi günü herhangi bir maçı yok. Millilerimiz, D Grubu'ndaki açılış maçına 14 Haziran Pazar günü çıkacak.

TÜRKİYE - AVUSTRALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Millilerimizin Dünya Kupası'ndaki ilk rakibi Avustralya. Türkiye - Avustralya karşılaşması 14 Haziran Pazar günü sabah saat 07.00'de başlayacak. Her iki takımın da turnuvaya galibiyetle başlamak için sahaya çıkacağı bu kritik mücadele, Kanada'nın Vancouver şehrinde bulunan BC Place Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE - AVUSTRALYA MAÇI HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Milyonlarca taraftarın tek yürek olacağı Türkiye'nin Dünya Kupası heyecanı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Maçı uydu üzerinden kesintisiz izlemek isteyenler için güncel TRT 1 frekans bilgileri ise şöyle:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4

TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI MAÇ PROGRAMI NASIL?

A Milli Takımımızın gruptaki diğer maçlarının tarihleri ve oynanacakları stadyumlar da belli oldu. Ay-yıldızlı ekibimizin grup aşamasındaki fikstürü şu şekilde:

Türkiye - Paraguay: 20 Haziran Cumartesi, Saat 06.00 (Levi's Stadyumu - Santa Clara, ABD)

Türkiye - ABD: 26 Haziran Cuma, Saat 05.00 (SoFi Stadyumu - Los Angeles, ABD)