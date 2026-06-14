Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi’nin milli güvenlik ve savunma alanlarında yaptığı çalışmalarıyla adından söz ettiren Yankı Bağcıoğlu, İran ile ABD arasında devam eden çatışmanın önemli ticaret noktalarından olan Hürmüz Boğazı’na yansımalarıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Yankı Bağcıoğlu: Türkiye açısından önemli bir fırsat doğabilir

Hürmüz Boğazı’na döşendiği iddia edilen mayınların temizlenmesiyle ilgili başta İngiltere olmak üzere pek çok ülkenin çeşitli planlar yaptığını belirten ve sürecin Türkiye açısından önemli fırsatlar yaratabileceğinin altını çizen CHP’li Yankı Bağcıoğlu, “İran-ABD arasındaki çatışmayı sonlandırmaya yönelik müzakerelerde son aşamaya gelindiği anlaşılıyor.

Bundan sonraki süreçte, Hürmüz Boğazı’na döşendiği iddia edilen mayınların İran ile koordineli temizlenmesine yönelik bir harekâtın gündeme gelmesi bekleniyor. Bazı ülkeler mayın avlama gemileri görevlendireceklerini açıklarken, Birleşik Krallık deniz kuvvetleri bu görevi insansız deniz araçlarıyla icra etmeyi planladığını duyurdu. Bu gelişme, Türkiye açısından önemli bir fırsat yaratabilir.” şeklinde konuştu.

“Türkiye’nin bu harekatta görev alması sağlanabilir"

Son olarak, Türkiye’nin gerekli hazırlıkların yapılıp söz konusu uluslararası nitelikli harekâtta yer alması gerektiğini savunan CHP’li Bağcıoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’de geliştirilen insansız deniz araçlarının bir kısmına, süratli reaksiyon ile mayın karşı tedbirleri kabiliyeti kazandırılarak böyle bir insani ve uluslararası nitelikli harekâtta görev almaları sağlanabilir. Bu sayede hem sistemlerin operasyonel etkinliği sahada test edilip sertifiye edilebilir hem de ihracat potansiyelleri somut şekilde ortaya konulabilir.

Türkiye’nin bu alandaki teknolojik birikimi dikkate alındığında, söz konusu harekât yerli insansız deniz sistemlerinin uluslararası görünürlüğünü artıracak önemli bir imkân sunabilir.”