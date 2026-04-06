Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 6 Nisan tarihli tahminlerine göre; Akdeniz Bölgesi’nde Antalya kıyıları dışında kalan alanlar, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu genelinde yağış bekleniyor. Ayrıca Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Konya, Karaman, Niğde, Sivas ve Şırnak çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak, bazı noktalarda ise gök gürültülü sağanak görüleceği öngörülüyor.
Yağış için saat verildi
Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege ve Akdeniz’in iç kesimleriyle birlikte İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu’da yer yer sis ve pus etkili olacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, özellikle Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki eğimli ve kar örtüsü bulunan alanlarda çığ riski bulunduğu bildirildi.
6 Nisan 2026 Hava durumu
MARMARA
ÇANAKKALE - 19°C - Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE - 20°C - Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL - 16°C - Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ - 19°C - Parçalı ve az bulutlu
EGE
A.KARAHİSAR - 15°C - Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR - 19°C - Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA - 20°C - Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA - 18°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
ADANA - 20°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA - 19°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY - 18°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN - 18°C - Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
ANKARA - 16°C - Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI - 17°C - Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR - 18°C - Parçalı ve çok bulutlu
KONYA - 15°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
BOLU - 17°C - Parçalı bulutlu
DÜZCE - 18°C - Parçalı bulutlu
KASTAMONU - 16°C - Parçalı bulutlu
ZONGULDAK - 14°C - Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA - 18°C - Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN - 13°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN - 16°C - Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON - 14°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
ERZURUM - 9°C - Parçalı ve çok bulutlu
KARS - 9°C - Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA - 15°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
VAN - 10°C - Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR - 17°C - Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle ve yarın (Salı) gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP - 17°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT - 16°C - Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle ve yarın (Salı) gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA - 18°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı