Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 6 Nisan tarihli tahminlerine göre; Akdeniz Bölgesi’nde Antalya kıyıları dışında kalan alanlar, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu genelinde yağış bekleniyor. Ayrıca Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Konya, Karaman, Niğde, Sivas ve Şırnak çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak, bazı noktalarda ise gök gürültülü sağanak görüleceği öngörülüyor.

Yağış için saat verildi

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege ve Akdeniz’in iç kesimleriyle birlikte İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu’da yer yer sis ve pus etkili olacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, özellikle Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki eğimli ve kar örtüsü bulunan alanlarda çığ riski bulunduğu bildirildi.

6 Nisan 2026 Hava durumu

MARMARA

ÇANAKKALE - 19°C - Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE - 20°C - Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL - 16°C - Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ - 19°C - Parçalı ve az bulutlu

EGE

A.KARAHİSAR - 15°C - Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR - 19°C - Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA - 20°C - Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA - 18°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

ADANA - 20°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA - 19°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY - 18°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN - 18°C - Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

ANKARA - 16°C - Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI - 17°C - Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR - 18°C - Parçalı ve çok bulutlu

KONYA - 15°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

BOLU - 17°C - Parçalı bulutlu

DÜZCE - 18°C - Parçalı bulutlu

KASTAMONU - 16°C - Parçalı bulutlu

ZONGULDAK - 14°C - Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA - 18°C - Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN - 13°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN - 16°C - Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON - 14°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

ERZURUM - 9°C - Parçalı ve çok bulutlu

KARS - 9°C - Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA - 15°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

VAN - 10°C - Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR - 17°C - Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle ve yarın (Salı) gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP - 17°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT - 16°C - Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle ve yarın (Salı) gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA - 18°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı